नांदेड़ ऑनर किलिंग: आंचल के परिवार पर है सक्षम टेटे की हत्या का इल्जाम, एक और आरोपी हिरासत में

Nanded Saksham Murder Case: महाराष्ट्र के नांदेड में इंटर-कास्ट रिलेशनशिप के चलते 20 वर्षीय सक्षम टेटे की हत्या कर दी गई. यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है. घटना के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सक्षम के परिवार और उसकी गर्लफ्रेंड आंचल ममीडवार को सुरक्षा प्रदान की है.

और पढ़ें

आंचल के परिवार पर हत्या का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले हफ्ते सक्षम टेटे की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड आंचल ममीडवार के परिवार ने की थी. इंस्पेक्टर रामेश्वर खनाल ने जानकारी दी कि शुक्रवार को एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है, हालांकि उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया. यह गिरफ्तारी पहले से पकड़े गए आरोपियों के नेटवर्क को और मजबूत करती दिख रही है, जिससे केस की दिशा और साफ होती जा रही है.

सक्षम के घर पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने सक्षम के घर संघसेन नगर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. वहां चार-चार घंटे की शिफ्ट में दो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि परिवार सुरक्षित रहे. कई सामाजिक संगठनों ने भी सक्षम के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. इसके साथ ही आंचल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

Advertisement

CCTV फुटेज ने मजबूत किया केस

पुलिस को इस केस में बड़ा सुराग CCTV फुटेज के रूप में मिला है. फुटेज में आंचल का एक भाई हत्या से कुछ देर पहले अपने एक दोस्त के साथ सक्षम के घर के आस-पास घूमता और निगरानी करता दिख रहा है. यह वीडियो पुलिस की केस थ्योरी को मजबूत कर रहा है और साफ संकेत देता है कि हत्या एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी. पुलिस इसका तकनीकी विश्लेषण भी करवा रही है.

लड़ाई के बाद गोली मारकर हत्या

घटना 27 नवंबर की शाम को हुई, जब नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था. इसी दौरान आंचल का भाई हिमेश ममीडवार वहां पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि झगड़े के दौरान हिमेश ने सक्षम को गोली मार दी और फिर उसके सिर पर टाइल दे मारी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी वारदात बेहद क्रूर और योजनाबद्ध बताई जा रही है.

तीन मुख्य आरोपियों समेत सात लोग अरेस्ट

हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी हिमेश, उसके भाई साहिल (25) और पिता गजानन ममीडवार (45) को गिरफ्तार कर लिया था. अब तक पुलिस इस मामले में कुल सात लोगों को हिरासत में ले चुकी है. पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों और हत्या की साजिश में शामिल लोगों की भी पहचान कर रही है. संभव है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हों.

Advertisement

आंचल की ‘अमर प्रेम’ वाली शादी

इस मामले ने तब और सनसनी फैला दी थी, जब सक्षम की हत्या के बाद उसकी प्रेमिका आंचल ने उसकी लाश से शादी की. उसने दावा किया कि इससे उनका प्यार अमर हो जाएगा. यह विचित्र और भावनात्मक कदम सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक चर्चा में रहा. हत्या की क्रूरता और आंचल की इस अनोखी हरकत ने पूरे देश में इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है.

---- समाप्त ----