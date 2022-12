मुंबई: Live streaming के दौरान कोरियन युवती से छेड़छाड़, जबरन Kiss करने की कोशिश

मुंबई के खार इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां दो युवक एक कोरियन लड़की को सरेआम बीच सड़क पर सबके सामने छेड़छाड़ कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, युवती साउथ कोरिया की रहने वाली है.लाइव स्ट्रिमिंग के दौरान उसके साथ दो युवकों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत की. यह घटना बुधवार रात 8 बजे की बताई जा रही है

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक उसे बार बार गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हैं. एक युवक ने कोरियन युवती का हाथ पकड़ा और उसे चूमने की कोशिश करने लगा. इस पर युवती ने उसे सख्ती से दूर रहने के लिए कहा. फिर वो आगे की तरफ चलने लगी पीछे से दोनों युवक स्कूटी से आते हैं और उसे लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं. एक लड़का टूटी-फूटी अंग्रेजी में बोलता है- सम, दिस सीट. इस दौरान युवती अपने YouTube चैनल के लिए लाइव स्ट्रिमिंग कर रही थी.

इस घटना के बाद से युवती काफी डरी हुई है उसने ट्वीट कर कहा कि कल रात लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान युवकों ने मुझे परेशान किया. मैंने पूरी कोशिश की कि मामले को आगे न बढ़ाऊं और निकल जाऊं, कुछ लोगों ने कहा कि यह मेरे ज्यादा फ्रेंडली होने और बातचीत शुरू करने की वजह से हुआ. इस घटना ने मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है.

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F