पत्नी ने पी ली घर में रखी पूरी हंड़िया, गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से वार कर ले ली जान

ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. हत्याकांड को उसने इसलिए अंजाम दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने घर में रखी पूरी हंड़िया पी ली थी.

पुलिस गिरफ्त में पत्नी का हत्या. (Photo: Screengrab)

ओडिशा में मयूरभंज जिले के उदाला थाना क्षेत्र के उपरातलाडीहा गांव में चावल की बीयर को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान गुरु प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जबकि मृतक महिला की पहचान सीता सिंह के रूप में हुई है.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार गुरु प्रसाद गुरुवार शाम काम से घर लौटा और घर में रखी हंड़िया (पारंपरिक चावल की बीयर) ढूंढ़ने लगा. जब उसे पता चला कि पत्नी ने पूरी शराब पी ली है तो वह गुस्सा हो गया. इस दौरान दोनों में कहासुनी भी हुई.

देखते ही देखते यह झगड़ा जल्द ही हिंसक हो गया. जिसके बाद गुरु प्रसाद ने कुल्हाड़ी उठाई और सीता पर हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने घटनास्थल पर मौजूद अपने दो नाबालिग बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

जानें एसपी ने क्या कहा

वारदात को अंजाम देने के बाद गुरु प्रसाद मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर उदाला पुलिस गांव पहुंची और महिला का शव बरामद कर जांच शुरू की. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए एक टीम का गठन किया.

मामले में मयूरभंज एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पति ने हंड़िया (चावल की बीयर) बनाई थी. लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने सारी हंड़िया पी ली है, तो वह गुस्से में आ गया. इसके बाद उसने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तो टीम मौके पर पहुंची. हम मामले में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. 

