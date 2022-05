'प्यार के बदले HIV दिया', इसलिए शख्स ने गर्लफ्रेंड को मार डाला

एक शख्स का शादीशुदा महिला से संबंध था. उन दोनों के बीच दो साल से अफेयर चल रहा था. लेकिन एक दिन शख्स ने महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. शख्स के मुताबिक, महिला ने खुद के HIV पॉजिटिव होने की बात उससे छिपाई थी, जिसके चलते वो भी HIV से संक्रमित हो गया. इसी बात से खफा होकर उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया.

दरअसल, ये मामला यूएस के Queens का है, जहां 44 साल के डेविड बोनोला (David Bonola) ने बताया कि उसने 51 वर्षीय महिला ओरसोल्या गाल (Orsolya Gaal) की हत्या कर दी. बीते मंगलवार को उसे मर्डर केस में आरोपित किया गया. ओरसोल्या दो बच्चों की मां थी.

अदालत में पेश किए दस्तावेजों के अनुसार, जब 20 अप्रैल को जासूसों ने डेविड से पूछताछ की तो उसने कथित तौर पर दावा किया कि 'ओरसोल्या उसे धोखा दे रही थी और उसने मुझे एचआईवी दिया.'

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, डेविड बोनोला ने कहा, 'उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मेरा इस्तेमाल किया. उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करती है. लेकिन वह एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती थी.'

डेविड ने कहा, 'उसके लैपटॉप में सेक्स वीडियो थे. मैंने उसकी हत्या करने के बाद उसका लैपटॉप हडसन नदी में फेंक दिया, जहां मैं उससे मिलने आया करता था.' हत्या के बाद डेविड ने ओरसोल्या की लाश को एक बैग में भरकर फेंक दिया था.

Handyman smears married Queens mom lover with claim she infected him with HIV https://t.co/FPD33yLner pic.twitter.com/RxwOydzfcb