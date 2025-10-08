केरल के कोझिकोड में अमीबिक बुखार से 9 साल की बच्ची की मौत, गुस्साए पिता ने डॉक्टर को पीट दिया

केरल के कोझिकोड जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. थमरास्सेरी स्थित सरकारी तालुक अस्पताल में एक डॉक्टर पर मचेट से हमला किया गया. हमला करने वाला शख्स अपनी 9 साल की बेटी की मौत से गुस्साया हुआ था.

जानकारी के अनुसार, 9 वर्षीय बच्ची की 14 अगस्त को अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नाम की बीमारी से मौत हो गई थी. बच्ची के पिता सनूप ने अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विपिन पीटी पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण उसकी बेटी की मौत हुई.

गुस्साए पिता ने डॉक्टर को पीटा

गुस्से में सनूप ने डॉक्टर पर मचेट से हमला कर दिया. हमले के दौरान अस्पताल में अफरातफरी मच गई, लेकिन स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया और पुलिस को सूचना दी.

थमरास्सेरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि सनूप के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि डॉक्टर सुरक्षित हैं और अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह घटना मेडिकल स्टाफ और मरीजों के बीच भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. कोझिकोड में हुई इस वारदात से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर समुदाय में भी चिंता का माहौल है.

(रिपोर्ट- टिंकू)

