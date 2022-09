गाजियाबाद: Pitbull ने 10 साल के मासूम को काटा, 150 से ज्यादा टांके लगे, डॉग ऑनर पर 5000 का जुर्माना

दिल्ली एनसीआर से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी बीच गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में भी 10 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया. डॉक्टर्स को बच्चे के चेहरे पर करीब 150 से ज्यादा टांके लगाने पड़े. मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्किल ऑफिसर रितेश त्रिपाठी ने डॉग ऑनर के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कहा कि पिटबुल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया गया था, इसलिए डॉग ऑनर के खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, पुष्प त्यागी नाम के बच्चे पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने जानलेवा हमला किया. घटना बीते 3 सितंबर की बताई जा रही है जिसका वीडियो अब सामने आया है. कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया. इसकी वजह से डॉक्टर्स को बच्चे के चेहरे पर करीब 150 से ज्यादा टांके लगाने पड़े.

घटना उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर पार्क में खेल रहा था. वहां पार्क में पिटबुल ब्रीड के कुत्ते को घुमा रही लड़की के हाथ से अचानक कुत्ता छूट गया और उसने बच्चे के चेहरे और कान पर हमला कर दिया. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. हालांकि, जब तक लोगों ने बच्चे को बचाया तब तक कुत्ता उसे बुरी तरह घायल कर चुका था. इस घटना के बाद से पीड़ित बच्चे के परिजन काफी गुस्से में हैं.

We've imposed a fine of Rs 5,000 on the owner for keeping the dog without registration. We will take further action as per law: Ritesh Tripathi, Circle Officer (08.9)