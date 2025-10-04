scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: पत्नी से हुई लड़ाई तो पति ने घोंप दिया चाकू, हालत गंभीर

दिल्ली में एक व्यक्ति ने लड़ाई के बाद अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गई और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
व्यक्ति ने झगड़े के बाद पत्नी को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )
व्यक्ति ने झगड़े के बाद पत्नी को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में झगड़े के बाद 24 वर्षीय एक महिला को उसके पति ने चाकू मार दिया. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना तब सामने आई जब न्यू उस्मानपुर थाने की पुलिस को जेपीसी अस्पताल से चाकू लगने से घायल एक महिला के भर्ती होने की सूचना मिली.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना के बाद एक टीम तुरंत अस्पताल पहुंची. जहां पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उस पर हमला किया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पति के साथ चल रहे वैवाहिक विवादों के कारण महिला कुछ समय से ब्रह्मपुरी में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: 13 साल के नाबालिग ने 15 साल के युवक को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

व्यापारिक विवाद में बिजनेसमैन की हत्या. (Photo: Representational )
संपत्ति विवाद में बुजुर्ग कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, बेटा और बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार 
पत्नी पर शक करता था पति. (Photo: Representational)
नोएडा में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा 
Baba Chaitanya Anands dark deeds, 3 female associates arrested.
आरोपी चैतन्यांनद की आज पुलिस करेगी कोर्ट में पेशी 
Sexual Harassment: Babas Lady Brigade Arrested, Admitted Guilt
आरोपी चैतन्यानंद की 'लेडी फौज' गिरफ्तार, कबूला जुर्म 
Encounter with Rohit Godara gang in Delhi, one criminal was shot.
गोदारा गैंग पर पुलिस एक्शन, मुठभेड़ में बदमाश घायल 

अधिकारी ने बताया कि पति शुक्रवार को अपनी पत्नी से मिलने आया था. जब वे बात कर रहे थे, तभी उनके बीच बहस छिड़ गई और गुस्से में आकर उसने उस पर चाकू से वार कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Advertisement

इस बीच एक अपराध दल और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने न्यू उस्मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. 

घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement