दिल्ली: पत्नी से हुई लड़ाई तो पति ने घोंप दिया चाकू, हालत गंभीर

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में झगड़े के बाद 24 वर्षीय एक महिला को उसके पति ने चाकू मार दिया. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना तब सामने आई जब न्यू उस्मानपुर थाने की पुलिस को जेपीसी अस्पताल से चाकू लगने से घायल एक महिला के भर्ती होने की सूचना मिली.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना के बाद एक टीम तुरंत अस्पताल पहुंची. जहां पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उस पर हमला किया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पति के साथ चल रहे वैवाहिक विवादों के कारण महिला कुछ समय से ब्रह्मपुरी में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी.

अधिकारी ने बताया कि पति शुक्रवार को अपनी पत्नी से मिलने आया था. जब वे बात कर रहे थे, तभी उनके बीच बहस छिड़ गई और गुस्से में आकर उसने उस पर चाकू से वार कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस बीच एक अपराध दल और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने न्यू उस्मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की जांच जारी है.

