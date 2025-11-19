scorecardresearch
 

एटा में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो जवान घायल

एटा में मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक उग्र हो गया है. पुलिस की टीम हालात शांत कराने पहुंची, लेकिन कुछ ही मिनट में पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांस्टेबल और होमगार्ड के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

मोबाइल फोन को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया था. (Photo: X/@Etahpolice)
मोबाइल फोन को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया था. (Photo: X/@Etahpolice)

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के चमन नगरिया गांव में मंगलवार की शाम दो समूहों के बीच मामूली बात पर बवाल हो गया. इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जैसे ही कांस्टेबल पंकज और होमगार्ड जवान प्रेमपाल ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की, गांव के लोग इकट्ठा होने लगे. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. 

लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इसमें दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

अलीगंज सर्कल ऑफिसर नीतीश गर्ग के मुताबिक, पुलिस टीम भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए. पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि होमगार्ड प्रेमपाल और कांस्टेबल पंकज सीधे इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए. सिर्फ इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया. 

दोनों पक्षों के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था. एक तरफ दिलशाद था, तो दूसरी तरफ सलमान था. सलमान ने दिलशाद को पीट दिया था.

थाना प्रभारी निर्दोश सेंगर ने बताया कि दिलशाद से पूछताछ की गई है. उसे मोबाइल फोन के विवाद में सलमान ने पीटा था. इसी से झगड़े की शुरुआत हुई. पुलिस ने जैसे ही दोनों को शांत कराने की कोशिश की, दूसरे पक्ष ने बेवजह दखल देने का आरोप लगा दिया. हालात तब बिगड़ गए जब शान मोहम्मद नामक एक शख्स मौके पर पहुंचा. 

उसने पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी. इसके बाद दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया. सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल गांव पहुंचा. 

एडिशनल एसपी श्रवणक पांडे के अनुसार, पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित किया. इस मामले में दिलशाद और सलमान सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो, स्थानीय बयान और मौके की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा रही है. इस घटना के बाद गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है. 

किसी भी तरह की अनहोनी रोकने के लिए पुलिस तैयार है. आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.

