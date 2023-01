गोवा ट्रिप, आपत्तिजनक वीडियो और ब्लैकमेलिंग... एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस की चार्जशीट में नए खुलासे

टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर के सुसाइड की असली वजह सामने आ गई है. उसकी मौत का खुलासा हो चुका है. उसके शादीशुदा ब्वॉयफ्रेंड राहुल नवलानी ने ही उसे ये खौफनाकद कदम उठाने पर मजबूर किया था. उसने वैशाली के साथ कुछ ऐसा कर दिया था कि वो ये सदमा झेल ना सकी. वो इस कदर टूट गई थी कि उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा. आखिर क्या हुआ था वैशाली के साथ? क्यों खुदकुशी के लिए मजबूर हो गई थी वैशाली? जानिए वैशाली की मौत की पूरी कहानी.

ये थी वैशाली की मौत की वजह



ससुराल सिमर का सीरियल से लोगों के दिलों में जगह बनानेवाली एक्ट्रैस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस की असली वजह सामने आ गई है. वैशाली के लिखे सुसाइड नोट की बदौलत अब तक ये कहा जा रहा था कि उसे उसका शादीशुदा ब्वॉयफेंड राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी परेशान कर रही थी.



लेकिन अब पुलिस ने इस सिलसिले में अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है, उससे पता चला है कि राहुल ने गोवा में छुट्टियों के दौरान चुपके से वैशाली का आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लिया था और ना सिर्फ़ शूट कर लिया था, बल्कि ये वीडियो उसने वैशाली के मंगेतर मितेश गौर को भी भेज दी, जिसके बाद मितेश ने वैशाली के साथ अपनी शादी तोड़ दी थी और वैशाली ने अपने घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी.

इंदौर पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट



पुलिस ने इंदौर की अदालत में इस सिलसिले में जो चार्जशीट पेश की है, उसकी कॉपी आजतक के पास मौजूद है. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि वैशाली अपने दोस्त राहुल के साथ अगस्त 2021 में गोवा में छुट्टियां मनाने गई थी. वहां वो और राहुल होटल कासा बुटिक के रूम नंबर 9 में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक रुके थे. इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और दोनों एक-दूसरे से शादी की बातचीत भी कर चुके थे.

राहुल ने बनाया था आपत्तिजनक वीडियो



लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये रहा कि राहुल ने ना सिर्फ शादीशुदा होते हुए वैशाली से नजदीकियां बढ़ाई और उसे शादी का झांसा दिया, बल्कि गोवा के होटल रूम में ही उसने चुपके से वैशाली का आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लिया था. इसके बाद राहुल ने वैशाली से शादी तो नहीं की, उल्टा जब वैशाली दूसरे लड़के से शादी की तैयारी करने लगी, तो राहुल और उसकी पत्नी उसे ब्लैकमेल करने लगे थे.

वैशाली को ब्लैकमेल करता था राहुल



गोवा के होटल में बने वैशाली के इस आपत्तिजनक वीडियो की बात पहले तो सामने नहीं आई थी, लेकिन जब वैशाली ने अगले साल यानी साल 2022 में अपनी शादी की तैयारियां शुरू कीं, तो राहुल ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. लेकिन हद तो तब हो गई, जब राहुल ने इंस्टाग्राम आईडी से वैशाली के मंगेतर मितेश को अमेरिका में उसका ये अश्लील वीडियो भेज दिया. इस वीडियो को देखने के बाद मितेश कथित तौर पर वैशाली के साथ किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से रुक गया और उसने शादी तोड़ ली.

ऐसे हुआ साजिश का खुलासा



जिसके बाद वैशाली डिप्रेशन में रहने लगी थी. तफ्तीश में राहुल की ये करतूत सामने आने के बाद पुलिस ने कैलिफोर्निया में रहनेवाले इंजीनियर मितेश गौर को पूछताछ के लिए भारत भी बुलावाया था, लेकिन उसने पुलिस को अमेरिका से इंस्टाग्राम के वीडियो चैट, तस्वीरें और दूसरे स्क्रीन शॉट्स भेज दिए. जिससे इस कहानी का खुलासा हुआ.

वैशाली के मंगेतर को भेजा था आपत्तिजनक वीडियो



पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मितेश की ओर से मिले सबूतों का हवाला देते हुए लिखा है कि उन तथ्यों पर गौर करने से ये साफ होता है कि वैशाली और उसका ब्वॉयफेंड राहुल एक दूसरे से काफी करीब थे. 23 से 25 अगस्त को दौरान उन्होंने साथ में जो गोवा ट्रिप की थी, उस ट्रिप की तस्वीरें और वीडियोज अपने-आप में दोनों की नजदीकी साबित करने के लिए काफी हैं. लेकिन दिक्कत ये रही कि राहुल ने चोरी छिपे बनाए गए इस वीडियो का इस्तेमाल वैशाली को ब्लैकमेल करने के एक हथियार के तौर पर किया और उसने उसके मंगेतर को ये वीडियो भेज कर वैशाली की शादी तुड़वा दी.

26 अगस्त 2021



पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला है कि आमतौर पर सोशल मीडिया और खास कर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहनेवाली वैशाली ने 23 से 25 अगस्त तक गोवा में रहने के दौरान अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया था, लेकिन जब वो इन छुट्टियों के बाद लौट कर मुंबई आई, तो इंस्टाग्राम पर 26 अगस्त को अपनी एक तस्वीर शेयर कर लिखा था- Love your self. How would you expect someone else to love you and see the life scattering beautiful colours. (खुद से प्यार करो. आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई और आपसे प्यार करेगा और जीवन को खूबसूरत रंग बिखेरते हुए देखेगा.)

क्या गोवा में ही वैशाली जान गई थी राहुल की करतूत



एक पेड़ के साथ लिपट कर खिंचवाई गई इस तस्वीर के साथ अपने पोस्ट के साथ वैशाली ने लोकेशन के तौर पर मड आइलैंड लिखा था. तब लोगों ने वैशाली की इस पोस्ट का मतलब कुछ खास नहीं समझा था. लेकिन अब जब वैशाली ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है और ये पता चला है कि ये पोस्ट उसने गोवा हॉलीडेज के फौरन बाद इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, तो लोग इस पोस्ट को भी वैशाली की परेशानी और उसकी मानसिक हालत से जोड़ कर देख रहे हैं. सवाल ये भी है कि क्या वैशाली को राहुल की इस करतूत का पता उन्हीं दिनों में चल गया था?

16 अक्टूबर 2022 को घर में लगाई थी फांसी



ससुराल सिमर का सीरियल में अंजली का किरदार निभानेवाली वैशाली ने 16 अक्टूबर 2022 को इंदौर के साईं बाग कॉलोनी के अपने मकान में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली थी. जिसके बाद पुलिस ने उसके मकान से 12 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें वैशाली ने अपने ब्वॉयफेंड रहे राहुल के अलावा उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ भी संगीन इल्जाम लगाए थे और लिखा था कि कैसे वो दोनों उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं.

राहुल की गिरफ्तारी



पुलिस ने इस सुसाइड केस के तीन दिन बाद राहुल को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी पत्नी गिरफ्त में नहीं आई थी. हालांकि राहुल की पत्नी दिशा ने कोर्ट में जमानत की अर्जी देते हुए ये फरियाद की कि वो इस मामले में गुनहगार नहीं, बल्कि पीड़ित है, क्योंकि वो खुद दो बच्चों की मां है, इसके बावजूद इतने नाजुक मामले में उसका और उसके पति का नाम आ रहा है. कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत भी दे दी है. पुलिस ने इस सिलसिले में राहुल के अलावा वैशाली का फोन और उसके आईपैड भी जब्त कर लिए थे.

आधी-अधूरी है मामले की तफ्तीश



हालांकि इस मामले में आरोपी राहुल के वकील राहुल पेठे का कहना है कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठी कहानी बनाई है. इस मामले में करीब 3 महीने का वक्त गुजरने के बावजूद इस मामले में पुलिस को राहुल और वैशाली के मोबाइल फोन और आईपैड की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है. यानी ये तफ्तीश अभी अपने-आप में आधी अधूरी है. वकील का कहना था कि वैशाली ने राहुल पर खुद को मानसिक तौर पर परेशान करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन ये इल्जाम भी साफ नहीं है.

दो बार टूटी थी वैशाली की शादी



वैशाली कोरोना के दौरान लॉक डाउन के बाद अपने घर इंदौर लौट आई थी और वहीं रह रही थी. इस दौरान वो वहां एक जिम में राहुल नवलानी के संपर्क में आई और दोनों एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आ गए थे, जबकि राहुल पहले से शादीशुदा था. राहुल ने वैशाली से शादी का वादा भी किया था. लेकिन जब शादी नहीं हुई तो वैशाली ने केन्या में रह रहे भारतीय मूल के एक डॉक्टर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये शादी टूट गई थी. इसके बाद उसकी शादी अमेरिका के इंजीनियर मितेश गौर से तय हुई, लेकिन इस बार राहुल ने मितेश को वैशाली की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज भेज दिए, जिससे मितेश भी शादी करने से पीछे हट गया था.

(इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा का इनपुट)