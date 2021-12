Omicron: दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहला मरीज मिला, LNJP में भर्ती, तंजानिया की ट्रैवल हिस्ट्री

देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन (Omicron variant) का एक मरीज मिला है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है. ये मरीज इस वक्त एलएनजेपी में भर्ती है. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे. जिनमें से 11 लोगों को सामान्य कोरोना है, लेकिन 12वां व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव है. ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था. इस शख्स से जुड़े गए 6 लोगों के सैंपल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया था.

इसी के साथ भारत में अब कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के 5 मरीज हो चुके हैं. इनमें से दो कर्नाटक, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र से हैं. इसके बाद अब पांचवां मरीज दिल्ली में मिला है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब तक कुल 17 लोग जो विदेश से आए थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि एलएनजेपी को दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए मुख्य अस्पताल घोषित किया है.

12 में से 11 व्यक्तियों को ओमिक्रॉन नहीं

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे. जिनमें से 11 लोगों को सामान्य कोरोना है, लेकिन 12वां व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव है. ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था. इस शख्स से जुड़े गए 6 लोगों के सैंपल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया था.



बता दें कि देश में पहला और दूसरा ओमिक्रॉन का केस कर्नाटक के बैंगलुरु में मिला था. शनिवार को गुजरात के जामनगर और महाराष्ट्र के डोंबिवली से तीसरा और चौथा केस मिला था.



बता दें कि कुछ ही दिन पहले WHO ने कोरोना के नए वैरिएंट मिलने की पुष्टि की है. इस वैरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है. ये वैरिएंट दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुआ है. WHO ने इस वैरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है. WHO ने इसे वैरिएंट ऑफ कर्सन कहा है.

फ्लाइट बंद करे केंद्र सरकार

दिल्ली में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र से मांग की है कि जिन देशों में अबतक ओमिक्रॉन मरीज पाया गया है, वहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट को बंद कर दिया जाना चाहिए.