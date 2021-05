राज्यों को 16 से 31 मई के बीच 1.92 करोड़ वैक्सीन भेजेगी केंद्र सरकार: प्रकाश जावड़ेकर

देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 16 मई की रात से 31 मई के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 92 लाख वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन फ्री में राज्य सरकारों को दिए जाएंगे.

इससे पहले सरकार ने दावा किया कि देश में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज़ उपलब्ध हो जाएंगी. साथ ही आज सरकार ने सरकारी पैनल की उस सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज़ के बीच गैप को बढ़ाने की बात कही गई थी.

Central Government will supply nearly 1 crore 92 lakh of #COVIDVaccines to States/UTs, free of Cost, during the Fortnight of 16th-31st May 2021.#IndiaFightsCorona

"टीका है सुरक्षा कवच"