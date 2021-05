केंद्र की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही, राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर वार

कोरोना वायरस के महासंकट के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है. अलग-अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है. शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यही सबसे बड़ी समस्या है.



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है- जो भारत झेल नहीं सकता. वैक्सीन की ख़रीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की ज़िम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए.

GOI’s vaccine policy is compounding the problem.



Vaccine purchase should be centralised and distribution decentralised.



India cannot afford this.