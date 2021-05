स्पुतनिक को क्लियरेंस: एक डोज करीब हजार रुपये की, देखें- किसने लिया पहला शॉट

रूसी स्पुतनिक (Sputnik V) कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज भारत में करीब 1,000 रुपये की पड़ेगी. भारत में स्पुतनिक का आयात करने वाली कंपनी डॉ. रेड्डीज लेबारेटरीज ने यह जानकारी दी है. कंपनी ने कहा कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज (CDL) से जरूरी मंजूरी मिल गई है

इस टीके को डॉ. रेड्डीज लैब ने भारत में आयात किया है. डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि इस टीके की दो डोज लगवानी जरूरी है. कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन की एक डोज के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 948 रुपये है, जिस पर 5 फीसदी का जीएसटी लगेगा. यानी टीके की एक डोज करीब एक हजार रुपये में पड़ेगी..

हो गई लॉन्च

डॉ. रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन की सॉफ्ट लॉन्चिंंग करते हुए शुक्रवार को हैदराबाद में एक व्यक्ति को इसकी पहली डोज लगाई.

First doses of #SputnikV administered in India. On the picture Deepak Sapra, Global Head of Custom Pharma Services at @drreddys Laboratories is getting a shot of Sputnik V in Hyderabad. ✌️ pic.twitter.com/iBbTeB2DmT