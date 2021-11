Coronavirus India Today: कोरोना फिर बढ़ाने लगा टेंशन, 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौतें, गुजरात समेत इन राज्यों में बढ़े मरीज

Coronavirus India Today Update: देश पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से कोरोना महामारी से जूझ रहा है. दूसरी लहर में तबाही मचाने के बाद देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में सामने आए आंकड़े डराने वाले हैं. दरअसल, पिछले एक दिन में कोरोना से देश में 501 मरीजों की महामारी की वजह से जान चली गई. ऐसे में भले ही कोरोना केस कम हो रहे हों, लेकिन लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है. मृतकों की संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. साथ ही गुजरात में भी केस बढ़ने लगे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,516 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,44,14,186 हो गई. इसके अलावा, एक्टिव केस कम होकर 1,37,416 पर आ गई है, जोकि 267 दिनों में सबसे कम हैं.

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि महामारी की वजह से पिछले 24 घंटों में 501 लोगों की जान चली गई. मृतकों की कुल संख्या अब तक 4,62,690 हो चुकी है. यह लगातार 35वां दिन है, जब कोरोना के रोजाना मामले 20 हजार से कम आ रहे हैं. मालूम हो कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर में काफी तबाही मची थी, जिसमें रोजाना चार लाख से अधिक तक मामले सामने आए थे. लोगों को अस्पतालों में बेड्स और इलाज की भी समस्या से जूझना पड़ा था.

वहीं, गुजरात में कोरोना का मामले एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिवाली में लोगों की लापरवाही और बाजारों भीड़ का असर दिखने लगा है. एक दिन में गुजरात में 42 नए मामले दर्ज हुए हैं. इसके बाद अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के जरिए कोविड टेस्टिंग शुरू की गई है. पूरे गुजरात में जहां मामले सिर्फ दिन के 10 से भी कम हो गये थे. वहीं, अब ये मामले 42 पर पहुंच गए हैं.

