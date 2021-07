Corona Vaccine: वैक्सीनेशन की लंबी लाइनें न बन जाएं कोरोना संक्रमण का नया कारण? शहर-शहर मारामारी

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कुछ हद तक कमज़ोर पड़ी है. Corona Vaccination का अभियान भी जारी है, लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर Corona की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा रही है. कोरोना से बचने के लिए लोग Corona Vaccine लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत होने के कारण यहां पर उमड़ रही भीड़ ही चिंता बढ़ाने का काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश का नोएडा (Noida) हो या फिर मध्य प्रदेश का ग्वालियर (Gwalior), बड़ी संख्या में यहां पर लोग टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं. वैक्सीनेशन सेंटर (Vaccination Center) पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कोविड गाइडलाइन्स का उल्लंघन हुआ, ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ रही भीड़ ही बड़ी समस्या का कारण ना बन जाए.

नोएडा में वैक्सीन कम, लोग ज्यादा

बीते दिन नोएडा के जिला अस्पताल का नज़ारा सामने आया, जहां लोग बड़ी संख्या में टीका लगवाने के लिए पहुंचे. सेक्टर 30 में जब लोगों की भीड़ जुटी तो सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की जमकर धज्जियां उड़ीं. अस्पताल की CMS के मुताबिक, पिछले दो दिनों से उन्हें वैक्सीन की कम डोज़ मिल रही हैं, अभी सिर्फ 3000 डोज़ ही मिली हैं. ऐसे में अस्पताल की ओर से कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.

ग्वालियर में भी हाल बेहाल...

मध्य प्रदेश के ग्वालियर का भी हाल कुछ अलग नहीं हैं. यहां जिले में एक दिन में करीब 20 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अलग-अलग सेंटर्स पर लोगों की भीड़ उमड़ आई. ऐसे में लोगों को लंबे वक्त तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है.

