भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों को देखकर उनकी सूचना देने पर यात्रियों को इनाम दिया जाएगा. इस अभियान का नाम 'स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती' दिया गया है, जिसके तहत 1000 रुपये का इनाम सीधे FASTag यूजर्स के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा.
31 अक्टूबर 2025 तक यह स्कीम रहेगी, जो NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शौचालयों पर लागू होगी. इसका मतलब है कि अगर कोई 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी सूचना देता है, तो उसके FASTag में 1 हजार रुपये डिपॉजिट कर दिए जाएंगे. यह सरकार के 'विशेष अभियान 5.0' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क के स्वच्छता, पारदर्शिता और यात्रा सुविधा को बढ़ाना है.
कैसे मिलेगा लाभ
नियम और शर्तें जान लीजिए
एनएचएआई ने इस स्कीम पर क्या कहा?
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह अभियान नेशनल हाईवे यूजर्स को नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और ऐसी सूचनाओं को पुरस्कृत करता है, ताकि स्वच्छ और स्वास्थ्यकर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें.
यह व्यापक विशेष अभियान 5.0 के तहत है, जिसमें एनएचएआई गड्ढों को हटाने, फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण, टोल प्लाजाओं की रंगाई-पुताई, और साइनेज व सार्वजनिक संदेशों में सुधार पर भी काम हो रहा है.