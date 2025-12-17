scorecardresearch
 
सोना हुआ सस्‍ता... चांदी की कीमत 7000 रुपये बढ़ी, आज शाम का ये है नया भाव!

सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन चांदी के रेट में 7000 रुपये का उछाल आया है और चांदी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगया है. वहीं सोने का भाव रिकॉर्ड हाई के करीब बना हुआ है.

सोने और चांदी के भाव में बदलाव. (Photo: File/ITG)
सुबह सोना और चांदी के दाम में उछाल आई थी. चांदी 8000 रुपये चढ़कर कारोबार कर रही थी, तो सोने के दाम में भी 250 रुपये की तेजी आई थी. लेकिन शाम 6 बजे सोने के दाम में गिरावट दिखी है, लेकिन चांदी अभी 7000 रुपये चढ़कर कारोबार कर रही थी. 

शाम 6 बजे मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में 5 मार्च वायदा के लिए चांदी का भाव करीब 7000 रुपये चढ़कर 204750 रुपये पर कारोबार कर रही थी, जबकि सुबह इसने ऑल टाइम हाई लगाया था. चांदी 8000 रुपये से ज्‍यादा चढ़कर सुबह अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 206111 पर पहुंची थी. 

वहीं सोने की बात करें तो 5 फरवरी वायदा के लिए सोने का भाव MCX पर अभी गिरावट पर है. सोना कल की तूलना में 140 रुपये घटकर 134269 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. सुबह 10 बजे सोने के भाव में 250 रुपये से ज्‍ज्‍यादा की तेजी आई थी और यह 135249 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची थी. 

क्‍यों इतनी भाग रही चांदी? 
चांदी का भाव घरेलू डिमांड से लेकर ग्‍लोबल टेंशन और  अन्‍य फैक्‍टर्स के कारण चढ़ रहा है. सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्‍टर्स में अच्‍छी डिमांड के कारण इसमें तेजी आई है. 

अभी भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिस कारण निवेशक सतर्क हैं और कीमती धातुओं में ही निवेश करना चाहते हैं. अन्‍य ईटीएफ की तुलना में गोल्‍ड, सिल्‍वर ईटीएफ की डिमांड बढ़ी है. अमेरिकी डॉलर इंडेस में गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण चांदी में तेजी जारी है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी का भाव 
सोना इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $4,323.85 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी $63 प्रति औंस के आस-पास कारोबार कर रही है. ग्‍लोबल स्‍तर पर भारी डिमांड के कारण सोने और चांदी के दाम में तेजी है. ग्‍लोबल स्‍तर पर चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर है. 

अब आगे क्‍या होगा? 
एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि लगातार उछाल के कारण शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली का रिस्‍क रह सकता है, लेकिन लॉन्‍ग टर्म में इसमें तेजी जारी रह सकती है. अभी इंडस्‍ट्रियल डिमांड मजबूत बनी हुई है, जिस कारण चांदी में तेजी रह सकती है. 

---- समाप्त ----
