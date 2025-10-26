scorecardresearch
 

Gold Rate Crash: अचानक 4 दिन में 7000 रुपये सस्ता हुआ सोना... गिरावट के बाद ये है 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Rate Fall: बीते एक हफ्ते में सोने की कीमत में तगड़ी गिरावट आई है और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 7000 रुपये कम हो गया है. सोना न सिर्फ वायदा कारोबार में, बल्कि घरेलू मार्केट में भी अपने हाई से काफी सस्ता हो गया है.

Advertisement
X
सोने की कीमतों में बीते सप्ताह आई बड़ी गिरावट (Photo: AI Generated)
सोने की कीमतों में बीते सप्ताह आई बड़ी गिरावट (Photo: AI Generated)

सोने की कीमतों में बीते सप्ताह अचानक तेज गिरावट देखने को मिली. महज चार कारोबारी दिनों में ही ऑल टाइम हाई लेवल से अब गोल्ड 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो चुका है. ये गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और घरेलू मार्केट में भी देखने को मिली है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव 1.30 लाख रुपये के पार चल रहा था, लेकिन आखिरी कारोबारी दिन 1.23 लाख रुपये पर आ गया. आइए जानते हैं, अन्य क्वालिटी का सोना हफ्तेभर में कितना सस्ता हुआ है?

एमसीएक्स पर पूरे हफ्ते फिसला सोना
सबसे पहले बताते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत में आई गिरावट के बारे में, तो सोमवार 20 अक्टूबर को 999 शुद्धता के 5 दिसंबर एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,30,624 रुपये प्रति 10 ग्राम था. फिर अचानक सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई शुक्रवार तक ये गिरकर 1,23,255 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस हिसाब से एमसीएक्स पर सोना सिर्फ पांच दिन में ही 7,369 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है.  

घरेलू मार्केट में भी Gold सस्ता 
न सिर्फ एमसीएक्स पर सोना सस्ता हुआ, बल्कि घरेलू मार्केट में भी इसका दाम भरभराकर टूटा है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, सोमवार को जब मार्केट में कारोबार शुरू हुआ था, तो 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,26,730 रुपये पर ओपन हुआ और शाम को 1,27,633 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था. इसके अगले दिन 21 अक्टूबर को मार्केट बंद था, लेकिन बुधवार को जब कारोबार हुआ, तो Gold Rate में तगड़ी गिरावट आई और ये बढ़ती चली गई. शुक्रवार की शाम को इसकी कीमत गिरकर 1,21,518 रुपये रह गई. यानी 10 ग्राम सोना 6,115 रुपये सस्ता हो गया. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट में आई गिरावट पर नजर डालें, तो... 

सम्बंधित ख़बरें

Gold Store by Central Banks
आखिर क्यों? सेंट्रल बैंक इतना खरीद रहे हैं सोना, पहले कभी ऐसा नहीं देखा 
Investors seeking gold exposure without the hassles of physical metal have several alternatives
सोना-चांदी के दाम धड़ाम, आज भी सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट रेट 
Gold and Silver
आज फिर इतना सस्‍ता हुआ सोना... चांदी 2500 रुपये सस्‍ती, जानें लेटेस्‍ट रेट्स 
Gold and Silver Prices Fall
धनतेरस पर महंगा सोना-चांदी लेकर फंस गए आप, रखें या बेच दें? जानिए क्या करना चाहिए 
Anand Mahindra Viral Post
'चीन से युद्ध... मेरी मां ने गहने दान कर दिए थे', आनंद महिंद्रा बोले- अब संभव है? 
Advertisement
क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
 24 कैरेट गोल्ड 1,21,518 रुपये/10 ग्राम
 22 कैरेट गोल्ड 1,21,030 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,11,310 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 91,140 रुपये/10 ग्राम

बता दें, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए गए गोल्ड रेट देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. अलग-अलग शहरों में मेकिंग चार्ज अलग हो सकता है और इनके जुड़ने से सोने की कीमत में इजाफा होता है. 

आखिर अचानक क्यों टूटा सोना? 
सोने की कीमतों में अचानक आई गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार छलांग लगाते हुए शिखर पर पहुंचने के बाद इस कीमती धातु में निवेशक मुनाफावसूली करने में जुट गए, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर देखने को मिला है. इसके अलावा अमेरिका और चीन की टैरिफ टेंशन (US-China Tariff Tension) कुछ कम होती नजर आई है, जिससे कीमती धातुओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement