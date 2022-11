'मनुश्री जल्द ठीक होगी...' मासूम की मदद को आगे आए Gautam Adani, सोशल मीडिया पर वाह-वाही

दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी (Gautam Adani) की सोशल मीडिया पर जमकर वाह-वाही हो रही है. ये तारीफ उनकी किसी डील या फिर नया मुकाम पाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी दरियादिली के लिए हो रही है. दरअसल, आर्थिक तंगी के चलते जिंदगी-मौत से जंग लड़ रही एक मासूम के लिए अडानी किसी फरिश्ते की तरह सामने आए और उसके इलाज का जिम्मा उठाया.

4 साल की मनुश्री के दिल में छेद

अडानी समूह के चेयरमैन (Adani Group Chairman) गौतम अडानी ने लखनऊ की रहने वाली जिस 4 साल की बच्ची की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, जन्म के साथ ही उसके दिल में छेद है और इलाज न मिलने के कारण वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है. लखनऊ के संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) के डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 1.25 लाख रुपये का खर्च बताया है. आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए ये रकम जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था. इसके बाद कुछ लोगों ने इस बच्ची की मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों से मदद की अपील की.

इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे अडानी

मनुश्री (Manushree) के इलाज में मदद के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर लगाई गई गुहार रंग लाई. यह मैसेज देश के सबसे रईस इंसान गौतम अडानी तक पहुंचा और वे तुरंत इस पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मासूम की मदद के लिए आगे आए. उन्होंने मनुश्री के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है. इसके साथ ही अडानी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट (Gautam Adani Tweet) कर ऐसी बात कही है, जिसके बाद यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Manushree will be fine very soon. Have asked @adanifoundation to get in touch with her family and ensure that the family gets all possible help that it needs to get Manushree back to school playing with her friends. https://t.co/t2xoqqvG4e