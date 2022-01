घर बैठे पाएं लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ का ये अपडेट

पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. पेंशन का फायदा मिलता रहे, इसके लिए यह प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है. कोविड-19 के इस काल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से आपका काम बन जाता है. Employees Provident Fund Organization (EPFO) हर पेंशनर को इस बात की सुविधा देता है. EPFO ने एक ट्वीट कर कहा है कि बिना किसी परेशानी के पेंशन की सुविधा प्राप्त करते रहने के लिए पेंशनर्स विभिन्न तरीके से अपना बॉयोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं.

ईपीएफओ ने ट्वीट किया है, "EPFO Office, पेंशन बांटने वाले बैंक, Umang App, Common Service Centre और IPPB/Post Office/ Postman के जरिए बॉयोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है."

विभाग ने इसके साथ एक वीडियो का लिंक भी दिया है. इस लिंक में भी इन तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसके जरिए बॉयमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है. EPFO ने बताया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैलिड रहता है. आपको Aadhaar No, PPO No, Bank Details और Mobile No की जरूरत होती है.

घर बैठे कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

EPFO के अनुसार, किसी भी माध्यम से जमा किया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से मान्य होता है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) पेंशनर्स को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देता है. आप एक मामूली शुल्क के भुगतान के साथ Doorstep DLC Service का लाभ उठा सकते हैं. इस फैसिलिटी के तहत निकटतम पोस्ट ऑफिस एक पोस्टमैन आपके घर आएगा और आपके घर पर ही DLC जेनरेट करने की प्रक्रिया पूरा करेगा.

कोविड-19 को देखते हुए दी गई है सुविधा

EPFO के तहत रिटायर हो चुके लोगों को पेंशन मिलती है. ऐसे में उन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है लेकिन सीनियर सिटीजन को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है. ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने में देरी होने से पेंशन ना अटके, इसे ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ यह सुविधा दे रहा है.