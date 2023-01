जब उड़ते ड्रोन को निगल गया मगरमच्छ, क्या निशाना, आनंद महिंद्रा बोले- टेक्नोलॉजी फेल!

देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट करते रहते है, जो सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन जाता है. उनके किए गए मोटिवेशनल पोस्ट को यूजर्स खूब पसंद करते हैं. कुछ ऐसा ही सीख देने वाला एक वीडियो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने Twitter पर पोस्ट किया है. इसमें देखने को मिलता है कि आज तकनीक ने भले ही तरक्की कर ली है, लेकिन ये अभी भी प्रकृति की ताकत के आगे कुछ नहीं.

Viral वीडियो में क्या है खास?

महिंद्रा चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) के जरिए से महज 12 सेकंड की एक वीडियो क्लिप शेयर की है. इसमें पानी से लबालब एक तालाब के ऊपर छोटा ड्रोन (Drone) उड़ता दिखाई दे रहा है. इसे कोई व्यक्ति रिमोट के जरिए नियंत्रित कर रहा है. जैसे-जैसे ये ड्रोन पानी के ऊपर यहां वहां उड़ता है, पानी में मौजूद एक मगरमच्छ (Crocodile) का बच्चा भी उसकी दिशा में आगे बढ़ता रहता है. वीडियो में आगे दिखाया गया कि एक जगह ड्रोन को ऑपरेट करने वाला शख्स इसे रोकता है.

Proof that the natural world will always triumph over technology… 😊👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/Ac1zKEgxdw