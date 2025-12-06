रूस के साथ पतंजलि का बड़ा समझौता, योग-आयुर्वेद और वेलनेस सेक्टर में संयुक्त पहल के लिए ऐतिहासिक MoU साइन

दिल्ली में पतंजलि योगपीठ और रूस सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे दोनों देशों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साझेदारी का बड़ा कदम माना जा रहा है. इस एमओयू पर हस्ताक्षर स्वामी रामदेव और मॉस्को सरकार की ओर से भारत-रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष सर्गेई चेरेमिन ने किए.

स्वामी रामदेव ने कहा कि यह समझौता स्वास्थ्य, वैलनेस, योग-आयुर्वेद, स्वास्थ्य पर्यटन, रिसर्च और कुशल मानव संसाधन के आदान-प्रदान पर केंद्रित है. उन्होंने बताया कि रूस में योग और आयुर्वेद को लोग पहले से ही पसंद करते हैं और अब पतंजलि इन सेवाओं को वहां बड़े स्तर पर विस्तारित करेगा.

एमओयू के तहत उम्र को उलटना और दीर्घायु पर संयुक्त अनुसंधान होगा, जिससे गंभीर बीमारियों का शुरुआती पता लगाने में मदद मिलेगी. दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और ऋषि परंपरा को रूस तक ले जाना है.

तीसरे हिस्से में पतंजलि रूस को कुशल योग प्रशिक्षक और स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराएगा, क्योंकि पतंजलि पहले ही कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है.

#WATCH | Delhi: Yog Guru and Patanjali's Ramdev says, "Wellness is a requirement of all people. We will provide Indian Yoga, Ayurveda, Naturopathy and integrated treatment for Russians. This is a big call for humanity. We will do the work together for wellness... We will open… https://t.co/NYcBoL8LR0 pic.twitter.com/4YFwk9H4Dq — ANI (@ANI) December 6, 2025

स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत और रूस केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को एक सशक्त और लोकप्रिय वैश्विक नेता बताया.

सर्गेई चेरेमिन ने कहा कि रूस पतंजलि के साथ साझेदारी को और मजबूत करेगा और योग-आयुर्वेद के जरिए रूस के नागरिकों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा.

