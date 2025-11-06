scorecardresearch
 

मुंबई-बेंगलुरु में घर खरीदकर आप बर्बाद हो सकते हैं...एक्सपर्ट की चेतावनी

बड़े शहरों में लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा घर की EMI भरने में खत्म कर रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय आजादी छिन रही है, लोग लोन के बोझ में ऐसे फंसे हैं कि उनका कहीं घूमना फिरना भी बंद हो गया है.

Advertisement
X
मेट्रेो सिटीज में बजट से बाहर हुए घर के दाम (Photo-AI-Generated)
मेट्रेो सिटीज में बजट से बाहर हुए घर के दाम (Photo-AI-Generated)

भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में घर खरीदना अब शायद संपत्ति बनाने का सुनहरा मौका नहीं रहा. फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुजय यू ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया है. एक पोस्ट में सुजय यू ने यह तर्क दिया है कि आजकल के शहरी भारतीयों के लिए, घर खरीदने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है किराए पर रहना. इससे आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ता है और लाइफस्टाइल भी बेहतर रहती है. उनका कहना है कि भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई और बेंगलुरु में घर खरीदना अब 'वेल्थ बनाने का गोल्डन टिकट' नहीं रहा.

सुजय यू ने पूरे डेटा के साथ यह पुरानी सोच तोड़ दी है कि प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ही अमीर बनोगे. उनका तर्क है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ज़मीन-जायदाद के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं. उनका डेटा कहता है कि इन शहरों में, पैसे को प्रॉपर्टी में फंसाने के बजाय कहीं और निवेश करना कहीं ज़्यादा स्मार्ट फैसला है.

यह भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 आलीशान अपार्टमेंट, कमाया बंपर मुनाफा

सम्बंधित ख़बरें

CJI Gavai broke a coconut, marking the laying of the foundation for the new High Court building.
CJI गवई ने तोड़ा नारियल, मौजूद रहे फडणवीस.... मुंबई में नए HC की रखी नींव 
DRI officers discovered 29.88 kg of hydroponic weed while checking the bags of passengers who had just boarded the train in Bengaluru.
13 करोड़ का गांजा और 87 लाख कैश... मुंबई में इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़, पकड़े गए 5 तस्कर 
Elon Musk का बड़ा कदम: शरद अग्रवाल बने Tesla India Head 
The problem lies in track changes: MLA Captain Tamil Selvan.
मुंबई: मोनोरेल की ट्रायल फेल होने का MLA ने बताया ये कारण 
Mumbai Monorail: Incident during testing, coach tilted off the track.
मुंबई: क्यों फेल हो रही मोनोरेल? बंद रूट पर पटरी से उतरी 

करोड़ों में मिल रहे हैं घर 

सुजय का कहना है- 'आज मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत ₹2.0-2.2 करोड़ और बेंगलुरु में ₹1.2-1.4 करोड़ है. अगर इसकी तुलना ₹20-30 लाख की औसत सालाना पारिवारिक आय से की जाए, तो घर की कीमत परिवार की कमाई का 8 से 12 गुना है, जबकि वैश्विक मानदंड 3 से 5 गुना है. इसी वजह से खरीदार "EMI ट्रैप" में फंस रहे हैं.'

Advertisement

₹2 करोड़ के फ्लैट की EMI ₹1.4 लाख से ज़्यादा होती है, जो परिवार की 50-70% आय को सोख लेती है, जबकि विशेषज्ञ 30% से कम की सलाह देते हैं. इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी पर रिटर्न भी कम है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2013-2023 के दौरान मुंबई में संपत्ति की कीमतें 1% तक घट गईं और 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर असल कीमतें केवल 3% सालाना बढ़ी हैं. किराए से मिलने वाला रिटर्न भी केवल 2% है, जो दुनिया में सबसे कम है.

यह भी पढ़ें: मिड-सेगमेंट बना रियल एस्टेट का 'किंग'! इन शहरों में बढ़ रही है घरों की डिमांड

घर खरीदकर आप अमीर नहीं बन रहे!

सुजय का सीधा तर्क है, "आप दौलत नहीं बना रहे हैं बल्कि, "आप अपनी घूमने-फिरने की आज़ादी और निवेश करने की ताकत  खो रहे हैं."

किराएदार vs. घर मालिक कौन ज़्यादा अमीर?

संजय बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके के युवा किराएदारों का उदाहरण देते हैं. ये किराएदार घर खरीदने के बजाय, किराए और EMI के बीच के अंतर को SIP में निवेश करते हैं. सुजय का कहना है कि दो दशक में, ऐसे किराएदारों के पास अपने उन दोस्तों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा संपत्ति होगी जो बड़ी-बड़ी होम लोन की किस्तों के बोझ तले दबे हुए हैं.

Advertisement

खरीदने से पहले खुद से पूछें ये सवाल

35 साल से कम उम्र के लगभग 40% शहरी भारतीय किराए पर रहना पसंद करते हैं, सुजय इच्छुक खरीदारों के लिए एक चेकलिस्ट के साथ अपना निष्कर्ष निकालते हैं. खुद से पूछें, क्या EMI आपकी आय को खा रही है? आपका असली रिटर्न  क्या है?आप कौन सी आज़ादी छोड़ रहे हैं?"

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement