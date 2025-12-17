माधुरी दीक्षित ने फ्लैट बेच कमाया डबल मुनाफा, अमिताभ से अक्षय तक...क्यों जुहू है सितारों का ठिकाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने और उनके पति डॉ. श्रीराम माधव नेने ने मुंबई के पॉश जुहू इलाके में स्थित अपना एक फ्लैट 3.90 करोड़ रुपये में बेच दिया है. यह अपार्टमेंट 780.13 वर्ग फुट का है. माधुरी ने यह प्रॉपर्टी 13 साल पहले 1.95 करोड़ रुपये में खरीदी थी, अब इसे 3.90 करोड़ रुपये में बेचने पर उन्हें करीब 99.22% का मुनाफा हुआ है.

रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'सीआरई मैट्रिक्स' (CRE Matrix) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से इस लेनदेन की जानकारी मिली है. जुहू मुंबई का एक बेहद महंगा इलाका है, जहां कई बॉलीवुड हस्तियों के घर हैं. माधुरी और उनके पति द्वारा इस प्रॉपर्टी को लगभग दोगुनी कीमत पर बेचना पिछले एक दशक में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में हुई बढ़ोतरी को दर्शाता है.

यह फ्लैट 'डीप वर्षा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी', आइरिस पार्क की चौथी मंजिल पर स्थित है. इसका कार्पेट एरिया 780.13 वर्ग फुट है. दस्तावेजों से पता चला है कि इसका रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर को किया गया था. इस फ्लैट को एक महिला ने खरीदा है, जिन्होंने 19.5 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिला घर खरीदारों को दी जाने वाली 1% की विशेष छूट का लाभ उठाया है.

जुहू इलाके में क्यों बढ़ रही है प्रॉपर्टी कीमतें?

जुहू में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इसकी प्राइम लोकेशन और सीमित उपलब्धता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसे इस क्षेत्र में नए निर्माण के लिए जगह की भारी कमी है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों और CRE Matrix जैसे डेटा प्लेटफार्मों के अनुसार, जुहू में बड़े पैमाने पर हो रहे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मशहूर हस्तियों के बीच इसकी लोकप्रियता ने यहां की मांग को बहुत ऊंचा रखा है, इसके अतिरिक्त, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और बेहतर होती कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे के विकास ने निवेशकों के भरोसे को बढ़ाया है, जिससे पिछले एक दशक में यहां संपत्ति के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं.

इससे पहले, माधुरी दीक्षित ने मुंबई के आलीशान लोअर परेल इलाके में 48 करोड़ रुपये का एक अपार्टमेंट खरीदा था. यह अपार्टमेंट 'इंडियाबुल्स ब्लू' (Indiabulls Blu) प्रोजेक्ट में स्थित है, जिसका रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर, 2022 को हुआ था. 53वीं मंजिल पर स्थित इस अपार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 5,384 वर्ग फुट है.

जुहू में रहते हैं कई फिल्मी सितारे

मुंबई का जुहू इलाका दशकों से बॉलीवुड सितारों का पसंदीदा ठिकाना रहा है. यहां कई दिग्गज अभिनेताओं के शानदार बंगले और अपार्टमेंट्स हैं, अमिताभ बच्चन के जुहू में कई बंगले हैं, जिनमें से 'जलसा' सबसे प्रसिद्ध है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं. इसके अलावा उनके पास 'प्रतीक्षा' और 'जनक' नाम के बंगले भी इसी इलाके में हैं.

बॉलीवुड का एक और पावर कपल अजय और काजोल 'शिवशक्ति' नाम के एक बेहद खूबसूरत और भव्य बंगले में रहता है. अजय देवगन ने कुछ समय पहले ही जुहू में एक नई प्रॉपर्टी भी खरीदी थी. वहीं अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ जुहू के 'प्राइम बीच' बिल्डिंग के एक शानदार डुपलेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं. ऋतिक रोशन जुहू-वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित 'एल पलाज्जो' (El Palazzo) बिल्डिंग में रहते हैं, उनके पास इस बिल्डिंग में कई फ्लोर हैं जहां से समुद्र का अद्भुत नज़ारा दिखता है.

