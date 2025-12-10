होम लोन जल्द चुकाने के ये 5 स्मार्ट तरीके, EMI की टेंशन कर देंगे खत्म

घर खरीदना हर व्यक्ति का एक बड़ा सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए लिया गया होम लोन अक्सर एक लंबी अवधि की परेशानी बन जाता है. बड़ी लोन राशि पर लंबे समय तक ईएमआई चुकाना कई बार बजट को बिगाड़ सकता है और तनाव पैदा कर सकता है. खासतौर पर अगर आपकी नौकरी पर संकट आ जाए तो, इसलिए आप पहले से कुछ स्मार्ट तैयारी करें तो इस परेशानी से बच सकते हैं.

आप केवल नियमित मासिक किस्तें चुकाने तक ही सीमित नहीं हैं. कुछ स्मार्ट वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करके आप न केवल अपने लोन की अवधि को कम कर सकते हैं, बल्कि लाखों रुपये ब्याज के रूप में बचा भी सकते हैं.

ईएमआई में सालाना वृद्धि करें

होम लोन जल्दी चुकाने का यह सबसे प्रभावी तरीका है. इसे 'स्टेप-अप ईएमआई' या 'टॉप-अप ईएमआई' भी कहा जा सकता है. अपनी ईएमआई को हर साल जैसे कि 5% या 10% से बढ़ा दें. आपको यह बदलाव बैंक को सूचित करके कराना होगा. जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है, उस बढ़ी हुई आय का एक छोटा हिस्सा सीधे ईएमआई में जोड़ दें. यह मामूली वृद्धि आपके मूलधन को तेजी से कम करती है, जिससे लोन की अवधि घट जाती है.

12 की बजाय 13 ईएमआई का भुगतान करें

यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है, जिसे 'वन एक्स्ट्रा ईएमआई' रणनीति भी कहते हैं. साल में 12 मासिक किस्तों के बजाय, एक साल में तेरहवीं किस्त का भुगतान करें. यह अतिरिक्त राशि सीधे आपके मूलधन को कम करने में इस्तेमाल होगी, क्योंकि बैंक इसे प्री-पेमेंट मानते हैं. इस अतिरिक्त किस्त के लिए आप अपने सालाना बोनस या टैक्स रिफंड का उपयोग कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आपके मासिक बजट पर कोई दबाव न पड़े.

आंशिक प्री-पेमेंट करें

बड़ी बचत या अप्रत्याशित आय का उपयोग होम लोन को आंशिक रूप से चुकाने में करें. जब भी आपके पास एक बड़ी राशि उपलब्ध हो, उसे सीधे अपने होम लोन अकाउंट में जमा करा दें और बैंक से लोन की अवधि कम करने का अनुरोध करें, न कि ईएमआई. बैंक द्वारा आपके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि को सीधे मूलधन से काट लिया जाएगा, और भविष्य का ब्याज अब कम किए गए मूलधन पर ही लगेगा. इससे ब्याज का भार काफी कम हो जाता है. सुनिश्चित करें कि आपके बैंक में प्री-पेमेंट पर कोई जुर्माना या शुल्क न हो.

उच्च ब्याज वाले अन्य लोन चुकाएं, फिर होम लोन पर ध्यान दें

अगर आपके पास होम लोन के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या अन्य उच्च ब्याज दर वाले लोन हैं, तो यह रणनीति सबसे अच्छी है, पहले उन लोनों को चुकाएं जिनकी ब्याज दर होम लोन की दर से अधिक है. एक बार वे लोन खत्म हो जाएं, तो उन लोनों की ईएमआई की बचत वाली राशि को सीधे अपने होम लोन के आंशिक प्री-पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दें. होम लोन आमतौर पर सबसे कम ब्याज दरों में से एक होता है उच्च ब्याज वाले लोन को पहले निपटाने से आप कुल मिलाकर ज्यादा ब्याज बचाते हैं, और फिर उस बचत को होम लोन खत्म करने में लगाते हैं.

डाउन पेमेंट ज्यादा करें

होम लोन की शुरुआत में ही अगर आप अपनी कुल खरीद लागत का अधिकतम संभव प्रतिशत डाउन पेमेंट के रूप में चुकाते हैं, तो यह आपके दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है. उदाहरण के लिए, 20% की जगह 30% या उससे अधिक डाउन पेमेंट करें. इसका सीधा फायदा यह होता है कि आपकी लोन की मूल राशि तुरंत कम हो जाती है, जब लोन की मूल राशि कम होती है, तो उस पर लगने वाला कुल ब्याज भी कम हो जाता है, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा बकाया मूलधन पर की जाती है.

