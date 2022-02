Russia Ukraine Conflict: रूस से टकराव को तैयार अमेरिका, दोनों महाशक्तियों के आमने-सामने आने की ये है असली वजह

Why Ukraine matters to US: यूरोप के कई देश कच्चा तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं. इनकी आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है और इनमें से कई अहम पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरते हैं. रूस की इकोनॉमी के लिए ये पाइपलाइन अहम हैं.

संकट के पीछे तेल का खेल (Getty Images)