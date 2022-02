406 करोड़ वसूलने के लिए SBI करेगा इन 6 संपत्तियों की नीलामी, एक प्रॉपर्टी बिहार में

देश का सबसे बड़ा बैंक SBI छह एनपीए को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को बेच रहा है. इसके जरिए बैंक करीब 406 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली करेगा. इन छह एनपीए अकाउंट्स में पटना बख्तियारपुर टोलवे (230.66 करोड़ रुपये), Steelco Gujrat Ltd (68.31 करोड़ रुपये), GOL Offshore Ltd (50.75 करोड़ रुपये), Andhra Ferro Alloys (26.73 करोड़ रुपये), गुरु आशीष टैक्सफैब (17.07 करोड़ रुपये) और Genix Automations Pvt Ltd (12.23 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

SBI ने सेल नोटिस में कही ये बात

स्टेट बैंक ने इन एसेट्स की बिक्री को लेकर अपने सेल नोटिस में कहा है, "फाइनेंशियल एसेट्स की बिक्री को लेकर बैंक की पॉलिसी के मुताबिक, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार, हम इन नियमों एवं शर्तों के साथ हम इन अकाउंट्स को एआरसी/ बैंक/ एनबीएफसी/ FI को बिक्री के लिए रख रहे हैं."

जानिए कब होगा ई-ऑक्शन

SBI ने बताया है कि Patna Bakthiyarpur Tollway का ई-ऑक्शन 23 फरवरी को होगा. GOL Offshore का ई-ऑक्शन 21 फरवरी को होगा. Genix Automations एवं Guru Ashish Texfab का ई-ऑक्शन 15 फरवरी को होगा. वहीं, Steelco Gujarat एवं Andhra Ferro Alloys का ई-ऑक्शन चार मार्च को होगा.

एसबीआई ने कहा है कि ये बिक्री बैंक के कम्पीटेंट अथॉरिटी के अप्रुवल पर आधारित है.

इस तरीके से होगी नीलामी

लेंडर ने कहा है कि पटना बख्तियारपुर टोलवे, स्टीलको गुजरात लिमिटेड, Andhra Ferro Alloys, Genix Automations और Guru Ashish Texfab की नीलामी स्विस चैलेंज मेथड से होगी.

स्विस चैलेंज मेथड के तहत दिलचस्पी लेने वाला Bidder किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक प्रपोजल रखता है. इसके बाद सेलर प्रोजेक्ट की डिटेल्स पब्लिक करता है. Bids मिलने के बाद वास्तविक कॉन्ट्रैक्टर को सबसे बेहतर Bid को मैच करने का मौका मिलता है.

बैंक ने कहा है कि रुचि रखने वाले ARCs/banks/NBFCs/FIs एक्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के तुरंत बाद इन एसेट्स की छानबीन कर पाएंगे और बैंक के साथ नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर पाएंगे. SBI ने कहा है, "हम बिक्री के किसी भी स्टेज में बिना कोई कारण दिए प्रपोज्ड सेल पर आगे नहीं बढ़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं. इस संदर्भ में बैंक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा."