Salman Khan Investment: सलमान खान का बड़ा प्लान, यहां लगाएंगे 10000Cr रुपये... जानिए कहां-कहां होगा खर्च

बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने बड़ा प्लान बनाया है. ये किसी फिल्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये उनका Investment Plan है. उनकी कंपनी सलमान खान वेंचर्स आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इस मोटी रकम से स्पेशल टाउनशिप के साथ ही एक फिल्म एंड टेलीविजन स्टूडियो तैयार किया जाएगा. तेलंगाना रेजिंग ग्लोबल समिट के पहले दिन अभिनेता द्वारा किए जाने वाले निवेश के बारे में जानकारी सामने आई है.

हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी टाउनशिप

रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान वेंचर्स (SKV) द्वारा तेलंगाना में बनाई जाने वाली इस टाउनशिप में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मौजूद होंगी. इनमें एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, हाई लेवल एंटरटेनमेंट सुविधाएं, रेस कोर्स, नेचर ट्रेल्स और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी. इसके अलावा सलमान खान के फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स को बड़े फॉर्मेट के प्रोडक्शन, OTT कंटेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा.

सलमान खान की कंपनी ने क्या कहा?

Salman Khan की कंपनी एसकेवी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस टाउनशिप और फिल्म स्टूडियो से राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने, टूरिज्म को आकर्षित करने और राज्य के व्यापक अर्बन डेवलपमेंट रोडमैप में योगदान देने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना रेजिंग ग्लोबल समिट के पहले दिन तेलंगाना सरकार द्वारा साइन किए गए 2.43 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में सलमान खान वेंचर्स का निवेश भी शामिल है.

सलमान खान के अगली मूवी की बात करें, तो वे अपूर्व लखिया (Apoorva Lakhia) की आने वाली फिल्म बेटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) में चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) के साथ नजर आने वाले हैं.

Trump की कंपनी भी कर रही निवेश

Salman Khan Ventures के अलावा तेलंगाना में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप भी निवेश करने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, TMTG 41,000 करोड़ रुपये खर्च करके एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया और स्मार्ट टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगी.

इसके अलावा अन्य निवेशकों के बारे में बात करें, तो ब्रुकफील्ड-एक्सिस वेंचर्स कंसोर्टियम ने प्रस्तावित भारत फ्यूचर सिटी (India Future City) में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है. इसके अलावा जीएमआर ग्रुप (GMR Group) ने एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक समझौता किया है.

भारत में ट्रंप का बड़ा है कारोबार

US President डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बड़ा चेहरा हैं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन (Businessman) भी हैं. ट्रंप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है और भारत में ही बड़ा बिजनेस है. Mumbani, Pune, Gurugram से लेकर Kolkata तक ट्रंप का कारोबार फैला हुआ है.

दरअसल, ट्रंप को रियल एस्टेट का बिजनेस विरासत में मिला था और उसे उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया. भारत की बात करें, तो तमाम बड़े शहरों में आपको 'ट्रंप टॉवर' (Trump Tower) नजर आ जाएंगे. Donald Trump की रियल एस्टेट कंपनी दि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, भारत में लोढ़ा ग्रुप, पंचशील रियल्टी, एम3एम, ट्रिबेका, यूनिमार्क और आइरियो के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस करती है.

