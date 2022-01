मोदी सरकार के इस काम की तारीफ, झांकी देख आनंद महिंद्रा बोले 'Game Changer'

महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में से अपनी पसंद की झांकी ट्विटर पर शेयर की है़ साथ में एक खूबसूरत पोस्ट लिखी, और सरकार के इस काम की जमकर तारीफ भी की.

पहले मांगे लोगों से उनके वोट

गणतंत्र दिवस (Republic Day 2022) के मौके पर आनंद महिंद्रा ने सुबह-सुबह ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) कर लोगों से उनकी मनपसंद झांकी के बारे मे पूछा. उन्होंने लिखा,‘अपने बचपन में जब भी हम 26 जनवरी की परेड देखते थे, तो आपस में सबसे अच्छी झांकी के लिए वोट किया करते थे. जानने का इच्छुक हूं कि इस साल आप लोग किसको वोट देते हैं. मुझे लगता है कि मेरी वाली अभी निकली...

In my childhood, whenever we watched the Republic Day Parade, we would vote amongst ourselves for the best Tableau. Curious which one you would vote for this year. I think my choice just rolled by…