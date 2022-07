अब जल्द आकाश में दिखेगा 'Akasa', राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस कंपनी को DGCA की हरी झंडी

बिग बुल के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक राकेश झुझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) समर्थित अकासा एयर (Akasa Air) को लेकर बड़ी खबर आई है. गुरुवार को विमानन नियामक DGCA ने कंपनी को एयरलाइन लाइसेंस (Air Operator Certificate) मिल गया है. इसके बाद अब एयरलाइन विमानों का संचालन को शुरू कर सकती है.

एयरलाइन ने जारी किया बयान

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह लाइसेंस मिलना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो हमें अपनी उड़ानें खोलने और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अनुमति देता है. बयान के मुताबिक, एयरलाइन ने ब्रांडिंग के लिए सनराइज ऑरेंज और पैशनेट पर्पल रंगों को चुना है, जो गर्मजोशी और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं.

रिसाइकल्ड पॉलिस्टर फैब्रिक से बनी ड्रेस

अकासा एयर (Akasa Air) ने अपनी क्रू यूनिफॉर्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए कहा था कि यह पहली भारतीय एयरलाइन है, जिसने कस्टम ट्राउजर और जैकेट पेश किए हैं. अकासा एयर के क्रू मेंबर के लिए जो कपड़े बनाए गए हैं, वे पर्यावरण के अनुकूल हैं. दरअसल यह ड्रेस रिसाइकल्ड पॉलिस्टर फैब्रिक से बनाई गई है.

#AkasaCrewLook Our crew uniforms are made using recycled polyester fabric made from pet bottle plastics salvaged from marine waste. 🍃 pic.twitter.com/6h6bFXhrj1