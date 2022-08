मुकेश अंबानी ने 27 साल के अनंत को सौंपा ये काम, तीनों बच्चों में ऐसे बिजनेस का बंटवारा!

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) दो दशक तक जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नई पीढ़ी को लीडरशिप सौंपने लगे हैं. उन्होंने सोमवार को कंपनी की 45वीं सालाना आम बैठक (RIL 45th AGM) को संबोधित करते हुए तीनों बच्चों में जिम्मेदारियां बांटने का साफ इशारा कर दिया. बड़े बेटे आकाश अंबानी (Akash Ambani) को पहले ही रिलायंस जियो (Reliance Jio) की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और बेटी ईशा (Isha Ambani) रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) का कारोबार देख रही हैं. संबोधन में मुकेश अंबानी ने बताया कि छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार (Reliance New Energy Business) पर ध्यान दे रहे हैं.

छोटे बेटे अनंत को ये जिम्मेदारी

इससे साफ हो गया है कि रिलायंस समूह का कारोबार डिजिटल, रिटेल और एनर्जी कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट होगा. मुकेश अंबानी ने एजीएम में संबोधन के दौरान नई पीढ़ी की खूब तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी विश्वास के साथ कंपनी की कमान अपने हाथों में ले रही है.

उन्होंने कहा, 'आकाश और ईशा को क्रमश: जियो और रिटेल बिजनेस में लीडरशिप रोल मिल चुका है. दोनों शुरुआत से ही हमारे कंज्यूमर बिजनेस में उत्साह के साथ जुटे हुए हैं. अनंत ने भी बड़े उत्साह के साथ न्यू एनर्जी बिजनेस को ज्वाइन किया है. यहां तक कि वह ज्यादातर समय जामनगर में ही बीता रहे हैं. तीनों ने मेरे पिता की सोच को आत्मसात कर लिया है.'

2014 से बोर्ड में हैं आकाश और ईशा

आपको बता दें कि आकाश अंबानी को जून में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms Ltd) की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (Reliance Jio Infocomm Ltd) का चेयरमैन बनाया गया था. कल एजीएम में मुकेश अंबानी ने ईशा और अनंत की भूमिकाओं को लेकर साफ इशारा तो किया, लेकिन इन्हें क्या रोल मिले हैं, इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है. मुकेश अंबानी की बात करें तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन बने हुए हैं. इसके अलावा फिलहाल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (Reliance Retail Ventures Ltd) को भी वह खुद लीड कर रहे हैं. हालांकि आकाश और ईशा दोनों अक्टूबर 2014 से रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बोर्ड का हिस्सा हैं.

तीनों बच्चे दिलाते हैं पिता की याद

बकौल मुकेश अंबानी, मौजूदा लीडरशिप टीम नई पीढ़ी के लीडर्स को अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है. उन्हें मुकेश अंबानी और बोर्ड के डाइरेक्टर्स समेत सीनियर लीडर्स रोज मेंटर कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'रिलायंस भारत और पूरी दुनिया से अव्वल प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने पर फोकस कर रही है. रिलायंस में उन्हें काम करने का शानदार माहौल मिलेगा. अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 60 देशों के लोग काम कर रहे हैं. यह एक ऐसा समूह है, जो समय के साथ और बड़ा होता जाएगा.' मुकेश अंबानी ने ये भी कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पिता धीरूभाई अंबानी की याद दिलाती है.

आकाश ने किए ये बड़े ऐलान

एजीएम में अहम ऐलान की जिम्मेदारी भी आकाश और ईशा को सौंपी गई. आकाश ने रिलायंस जियो और 5जी की योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने जियो एयर फाइबर, बिना किसी तार के जियो की 5जी अल्ट्रा हाई फाइबर लाइक स्पीड सर्विस आदि की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह सर्विस एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर और एजुकेशन के क्षेत्रों में लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाएगी. उन्होंने बताया कि अभी 80 करोड़ कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेज हैं. 5जी के आने से साल भर में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 अरब के पार निकल जाएगी.

रिटेल बिजनेस पर रहा ईशा का फोकस

ईशा अंबानी ने इस दौरान रिलायंस रिटेल के बिजनेस का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इसने 02 लाख करोड़ रुपये टर्नओवर और 12 हजार करोड़ रुपये EBITDA का आंकड़ा हासिल कर लिया है. उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल एशिया की 10 सबसे बड़ी रिटेलर्स में से एक बन गई है. कंपनी अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है.

उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मस पर आने वाले ग्राहकों की यह बड़ी संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है. उन्होंने बताया कि साल भर में रिलायंस रिटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले विजिटर्स की संख्या 2.3 गुना बढ़कर 4.5 अरब हो गई है. कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हर रोज करीब 6 लाख ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के राजस्व में 65 फीसदी से ज्यादा योगदान समूह के अपने ब्रांडों का है.