Cryptocurrency को बैन किया जाए या नहीं? ये है देश का मिजाज

मोदी सरकार बहुत जल्द क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के रेग्युलेशन के लिए एक कानून लाने जा रही है. देश के युवाओं के बीच निवेश का हॉट टॉपिक बनी क्रिप्टोकरेंसी को बैन किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में इंडिया टुडे ग्रुप और सी-वोटर के ‘Mood Of The Nation’ सर्वे में ये बात सामने आई है.

38% क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के पक्ष में

सर्वे रिपोर्ट बताती है कि देश के करीब 38% लोग क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में हैं. जबकि मात्र 28% का मानना है कि इस पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए. इस बारे में एक्सपर्ट राज चेंगप्पा ने कहा कि इसे लेकर लोगों में भ्रम है. क्रिप्टोकरेंसी में आने वाले समय में काफी पोटेंशियल है, लेकिन इससे जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है.

क्रिप्टोकरेंसी होगी रेग्युलेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के लिए एक बिल तैयार किया है. ‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल- 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करेगा. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी (RBI Digital Currency) के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाएगा.

दुनिया के कई देश क्रिप्टोकरेंसी को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मान रहे हैं. चीन में इससे होने वाले लेनदेन पर पाबंदी है. जबकि अल-सल्वाडोर जैसे देश भी हैं जहां इनको लीगल टेंडर दिया गया है.

