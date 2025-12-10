scorecardresearch
 
Meesho Listing: ₹111 का शेयर 162 पर लिस्ट... इस IPO पैसे लगाने वालों की मौज, झटके में इतनी कमाई

Meesho IPO में पैसे लगाने वाले निवेशकों को जोरदार फायदा हुआ है. इसके शेयर बुधवार को अपने अपर प्राइस बैंड की तुलना में 46 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए.

मीशो के शेयर 46 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट (Photo: ITG)
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो लिमिटेड का शेयर बाजार (Stock Market) में आगाज हो गया है. बुधवार को Meeso IPO बीएसई और एनएसई इंडेक्स पर लिस्ट हुआ. इसके शेयरों की लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर रही और 111 रुपये वाले शेयर ने 162 रुपये के पार मार्केट डेब्यू किया. जो ग्रे-मार्केट में दिखाई दे रहे उछाल से भी ज्यादा 46% प्रीमियम को दर्शाता है. ये इश्यू बीते 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 5 दिसंबर को बंद हुआ था. इसे निवेशकों का जबर्दस्त रिस्पांस मिला था. 

दमदार लिस्टिंग के साथ मार्केट में एंट्री 
Meesho Share ने दमदार लिस्टिंग के साथ शेयर मार्केट में एंट्री ली है और लिस्ट होते ही अपने निवेशकों की मौज करा दी है. बुधवार 10 दिसंबर को मीशो आईपीओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर 162.50 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो 46.40% की बढ़त दर्शाता है. वहीं दूसरी ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर मीशो के शेयर अपर प्राइस बैंड से 45.23% अधिक प्रीमियम पर 161.20 रुपये पर लिस्ट हुए. 

लिस्ट होते ही कराई इतनी कमाई
मीशो शेयर लिस्ट होते ही इसके आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों की कमाई का कैलकुलेशन करें, तो ये बेहद ही आसान है.5421.20 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर था और इसका लॉट साइज 135 शेयरों का तय किया गया था. इस हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना था.

अब अगर किसी निवेशक का आईपीओ निकला होगा, तो लिस्टिंग के साथ ही उसके निवेश की रकम बढ़कर 21,937.50 रुपये हो गई होगी. इस हिसाब से हर एक लॉट पर निवेशक का 6,952 रुपये का सीधा फायदा हुआ है.

अब अगर हाई इनकम ग्रुप यानी HNI कैटेगरी में निवेश करने वाले निवेशकों के फायदे का कैलकुलेशन करें, तो उन्होंने अधिकतम 14 लॉट या 1890 शेयरों के लिए बोली लगाई थी और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इसके लिए 2,09,790 रुपये का निवेश किया होगा. ऐसे में 162.50 रुपये के लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से उन्हें सीधे 97,335 रुपये की कमाई हुई होगी. 

निवेशकों का मिला था जबरदस्त रिस्पांस
2015 में स्थापित बेंगलुरु स्थित मीशो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये अपने उपभोक्ताओं को किफायती उत्पादों की एक विस्तृत रेंज ऑफर करता है. इसके आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था. इस इश्यू को कुल 79.03 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इसे 62.75 लाख से ज्यादा आवेदनों के जरिए 2,43,830 करोड़ रुपये से अधिक बोलियां मिली थीं. क्यूआईबी के लिए 120.18 गुना, एनआईआई) के लिए 38.16 गुना और रिटेल कैटेगरी में ये 19.08 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था.  

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में पैसे लगाने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

