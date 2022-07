ITR भरने की डेट बढ़ाने की मांग, ट्रेंड करने लगा 'Extend Due Date Immediately'

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब सिर्फ 6 दिनों का समय बचा है. इसके लिए सरकार ने 31 जुलाई 2022 की अंतिम तिथि तय की है. जैसे-जैसे लास्ट डेट (Last Date) करीब आ रही है, इसे आगे बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है. ट्विटर (Twitter) पर इस समय 'Extend Due Date Immediately'जमकर ट्रेंड कर रही है.

बीते साल भी चली थी मुहिम

आईटीआर भरने का लास्ट डेट (ITR Last Date) को आगे बढ़ाने (Extend) की मांग करते हुए करदाता ट्विटर पर अपनी परेशानियों को गिना रहे हैं. कोई इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल में समस्या का हवाला दे रहा है, तो कोई अन्य कारणों से अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह कर रहा है. बीते साल भी पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर करदाताओं ने इसी तरह ट्विटर पर मुहिम चलाई थी.

#Extend_Due_Date_Immediately Trending since last 7 days. pic.twitter.com/wApQ5nm1vr

पोर्टल में समस्या आने की शिकायत

बात करें फिलहाल, ट्विटर (Twitter) पर ट्रेंड कर रही इस मांग की. तो कुछ लोगों ने आईटीआर पोर्टल (ITR Portal) का स्क्रीनशॉट लेकर इसे शेयर किया है और लिखा है कि पोर्टल फिर डाउन हो गया. तो किसी ने लिखा कि समस्या विभाग को बताने पर कहा जा रहा है कि खुद आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है. यही नहीं पिछले साल लास्ट डेट बढ़ाने का भी उदाहरण करदाता देते नजर आ रहे हैं.

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपनी आईटीआर भरने की अपील कर रहा है. विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि लास्ट डेट का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें. दरअसल, अगर निर्धारित तिथि 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरा जाता है तो करदाता तो जुर्माना (Fine) देना होगा. इसके तहत अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. जबकि पांच लाख रुपये से नीचे की सालाना आय वाले लोगों को 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा.

Portal down again. Today, since early morning it is too slow. #Extend_Due_Date_Immediately pic.twitter.com/gwbroMXQjj