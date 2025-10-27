scorecardresearch
 

चश्मा बनाने वाली कंपनी का आ रहा IPO, मालिक शॉर्क टैंक में जज, जानिए कब खुलेगा

Lenskart IPO From 31st October: साल 2008 में स्थापित चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और इसके शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 10 नवंबर को होगी.

Advertisement
X
31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक निवेशक लगा सकेंगे बोली (File Photo: ITG)
31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक निवेशक लगा सकेंगे बोली (File Photo: ITG)

साल 2025 आईपीओ मार्केट के लिए शानदार साबित हो रहा है और एक के बाद एक बड़ी कंपनियों के इश्यू मार्केट में दस्तक दे रहे हैं. इनमें से कुछ निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराने वाले साबित हुए, तो कुछ ने निराश किया है. अब इस महीने के आखिरी दिन चश्मा बनाने वाली दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ (Lenskart IPO) खुलने जा रहा है, जो 7278 करोड़ रुपये का है. कंपनी ने इसकी ओपनिंग डेट और प्राइस बैंड का खुलासा कर दिया है. 

31 अक्टूबर से मिलेगा निवेश का मौका
Lenskart IPO में अक्टूबर महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर से निवेश का मौका मिलेगा. निवेशकों इस इश्यू में 4 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे. लेंसकार्ट इश्यू का साइज 7278.02 करोड़ रुपये है और इसके तहत कंपनी 2150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी. वहीं बाकी के 5,128.02 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे. 

कंपनी ने तय किया है ये प्राइस बैंड 
लेंसकार्ट की ओर से आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का खुलासा कर दिया गया है और ये 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए 382-402 रुपये निर्धारित किया गया है. एंकर निवेशकों के लिए ये आईपीओ एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को ओपन होगा. इस इश्यू में कम से कम 75% हिस्सा क्यूआईबी के लिए, अधिकतम 15% एनआईआई के लिए और अधिकतम 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. कर्मचारियों को प्रति शेयर प्राइस बैंड में 19 रुपये की छूट मिलेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

LG IPO List
LG IPO 50% प्रीमियम पर लिस्ट, पैसे लगाने वालों की मौज  
Tata Capital IPO GMP Zero
ये क्या? आज टाटा के IPO की लिस्टिंग... लेकिन डेब्यू से पहले ही GMP 'जीरो' 
LG Electronics IPO
कल LG के IPO ने बनाया महारिकॉर्ड... आज GMP काट रहा गदर! ऐसे चेक करें स्‍टेटस 
LG Electronics IPO 100% subscribe
पहले दिन ही 100% भरा LG का IPO, इतना लगाना होगा पैसा... हो सकती है मोटी कमाई! 
LG Electronics India IPO
वीवर्क इंडिया, टाटा कैपिटल या LG इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स... किस IPO में लगाएं पैसे? 
Advertisement

कम से कम लगाने होंगे ₹14874
Lenskart IPO के लॉट साइज की बात करें, तो ये 37 शेयरों का तय किया गया है. ऐसे में अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें, तो किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और 14,874 रुपये का निवेश करना होगा. कोई भी निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकेगा और इसके लिए 1,93,362 रुपये का निवेश करना होगा. इसका अलॉटमेंट प्रोसेस 6 नवंबर को शुरू होगा, जबकि रिफंड की प्रक्रिया 7 नवंबर को स्टार्ट होगी. बीएसई-एनएसई पर इसकी लिस्टिंग के लिए संभावित तारीख 10 नवंबर तय की गई है. 

कहां होगा IPO से जुटाई रकम का इस्तेमाल? 
आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल लेंसकार्ट द्वारा नए स्टोर खोलने, पट्टा और किराया शुल्क का निपटान करने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड सिस्टम में निवेश, डिस्ट्रिब्यूशन, संभावित अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.2008 में स्थापित लेंसकार्ट के प्रमोटरों में पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी समेत अन्य शामिल हैं. पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया बिजनेस टीवी शो के जज भी हैं.

कंपनी ने 2010 में ऑनलाइन आईवियर की बिक्री शुरू की और 2013 में नई दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला. देखते ही देखते लेंसकार्ट भारत में एक अग्रणी ओमनी-चैनल आईवियर रिटेलर के रूप में विकसित हुआ है, जो ऑनलाइन और एक बड़े रिटेल नेटवर्क के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, धूप के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस उपलब्ध कराता है. 

Advertisement

(नोट- आईपीओ या शेयर मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Advertisement