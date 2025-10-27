चश्मा बनाने वाली कंपनी का आ रहा IPO, मालिक शॉर्क टैंक में जज, जानिए कब खुलेगा

साल 2025 आईपीओ मार्केट के लिए शानदार साबित हो रहा है और एक के बाद एक बड़ी कंपनियों के इश्यू मार्केट में दस्तक दे रहे हैं. इनमें से कुछ निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराने वाले साबित हुए, तो कुछ ने निराश किया है. अब इस महीने के आखिरी दिन चश्मा बनाने वाली दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ (Lenskart IPO) खुलने जा रहा है, जो 7278 करोड़ रुपये का है. कंपनी ने इसकी ओपनिंग डेट और प्राइस बैंड का खुलासा कर दिया है.

31 अक्टूबर से मिलेगा निवेश का मौका

Lenskart IPO में अक्टूबर महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर से निवेश का मौका मिलेगा. निवेशकों इस इश्यू में 4 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे. लेंसकार्ट इश्यू का साइज 7278.02 करोड़ रुपये है और इसके तहत कंपनी 2150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी. वहीं बाकी के 5,128.02 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे.

कंपनी ने तय किया है ये प्राइस बैंड

लेंसकार्ट की ओर से आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का खुलासा कर दिया गया है और ये 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए 382-402 रुपये निर्धारित किया गया है. एंकर निवेशकों के लिए ये आईपीओ एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को ओपन होगा. इस इश्यू में कम से कम 75% हिस्सा क्यूआईबी के लिए, अधिकतम 15% एनआईआई के लिए और अधिकतम 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. कर्मचारियों को प्रति शेयर प्राइस बैंड में 19 रुपये की छूट मिलेगी.

कम से कम लगाने होंगे ₹14874

Lenskart IPO के लॉट साइज की बात करें, तो ये 37 शेयरों का तय किया गया है. ऐसे में अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें, तो किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और 14,874 रुपये का निवेश करना होगा. कोई भी निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकेगा और इसके लिए 1,93,362 रुपये का निवेश करना होगा. इसका अलॉटमेंट प्रोसेस 6 नवंबर को शुरू होगा, जबकि रिफंड की प्रक्रिया 7 नवंबर को स्टार्ट होगी. बीएसई-एनएसई पर इसकी लिस्टिंग के लिए संभावित तारीख 10 नवंबर तय की गई है.

कहां होगा IPO से जुटाई रकम का इस्तेमाल?

आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल लेंसकार्ट द्वारा नए स्टोर खोलने, पट्टा और किराया शुल्क का निपटान करने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड सिस्टम में निवेश, डिस्ट्रिब्यूशन, संभावित अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.2008 में स्थापित लेंसकार्ट के प्रमोटरों में पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी समेत अन्य शामिल हैं. पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया बिजनेस टीवी शो के जज भी हैं.

कंपनी ने 2010 में ऑनलाइन आईवियर की बिक्री शुरू की और 2013 में नई दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला. देखते ही देखते लेंसकार्ट भारत में एक अग्रणी ओमनी-चैनल आईवियर रिटेलर के रूप में विकसित हुआ है, जो ऑनलाइन और एक बड़े रिटेल नेटवर्क के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, धूप के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस उपलब्ध कराता है.

(नोट- आईपीओ या शेयर मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

