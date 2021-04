सोने के आयात में 471% की बंपर बढ़ोतरी, कीमतें कम होने पर लोगों ने खूब खरीदा

कोविड-19 संकट के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होना जारी है. देश ने मार्च में कुल निर्यात में 58% की बढ़त दर्ज की है जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है. वहीं सोने के आयात में 471% की बढ़ोत्तरी घरेलू खपत में सुधार का संकेत है. जानें क्या है इसकी वजह

देश में आया 160 टन सोना

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल देश में सोने का आयात मार्च में 471% बढ़कर 160 टन हो गया है. इसकी बड़ी वजह सोने की कीमतों का रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आना और आयात शुल्क में कटौती होना है.

कुल आयात बढ़ा 53%

सोने के आयात के साथ-साथ देश के कुल आयात में भी बढ़त दर्ज की गई है. सालभर पहले की तुलना में यह मार्च में 53% बढ़कर 48 अरब डॉलर (3,518 अरब रुपये से अधिक) हो गया है.

निर्यात में बढ़ोत्तरी ने बनाया इतिहास

देश में आयात बढ़ा है लेकिन निर्यात में भी मार्च में रिकॉर्ड 58% की बढ़त दर्ज की गई है. इस साल यह 34 अरब डॉलर (2,492 अरब रुपये से अधिक) के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यह अब तक भारत के इतिहास में निर्यात में सबसे अधिक मासिक वृद्धि है.

