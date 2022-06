सस्ते सामान लेने के लिए सड़क से लेकर Metro तक बेकाबू भीड़, स्टोर में 3 घंटे की लाइन

स्वीडन के फर्नीचर समूह (Swedish Furniture Conglomerate) IKEA के बेंगलुरु (Bengaluru) शोरूम में शनिवार को भारी भीड़ देखी गई. ऐसा लग रहा था मानो यहां पर सामान फ्री में बांटा जा रहा हो. रिपोर्ट के मुताबिक, हालात ये बन गए थे कि लोगों को स्टोर के भीतर पहुंचने के लिए 3 घंटे (3 Hour Wait) का इंतजार करना पड़ा, जबकि कई लोग इंतजार करते-करते वापस घर ही लौट गए.

सुरक्षा कर्मियों के छूटे पसीने

IKEA का ये स्टोर हाल ही में खोला गया है और इसमें खरीदारी करने का क्रेज यहां उमड़ी भीड़ को देखकर लग जाता है. इसके खुलते ही स्थानीय लोगों में यहां से सामान खरीदने की होड़ सी लग गई और स्टोर पर पहुंचे जनसैलाब को संभालना वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया. यहां पहुंचे लोगों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर आउटलेट (Outlet) के बाहर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जो तेजी से वायरल (Viral) हो रही हैं और यूजर्स इन पर अलग- अलग अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

IKEA को करना पड़ ये ट्वीट

स्टोर के बाहर भीड़ के इस नजारे को देखते हुए IKEA प्रबंधन को ट्वीट (Tweet) कर लोगों को ऑनलाइन खरीदारी (Online Shopping) की सलाह देनी पड़ी. कंपनी की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि बेंगलुरु, हम आपकी प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं. नागासांद्रा स्टोर पर वर्तमान प्रतीक्षा समय 3 घंटे का है. कृपया योजना बनाकर आएं या फिर ऑनलाइन खरीदारी करें.

Crowds at the IKEA store in Bangalore today. Looks like Tirupati finally has some competition 😝 pic.twitter.com/fQiS4e87rA