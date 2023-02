हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को पहुंचाया भारी नुकसान, बैकफुट पर कंपनी..अब लेना पड़ा ये बड़ा फैसला

अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग (Hindenburg) का असर अडानी ग्रुप पर अभी भी दिखाई दे रहा है. बीते 20 दिनों से भारी नुकसान झेल रहे ग्रुप ने शॉर्ट सेलर फर्म से आर-पार की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी के साथ ही अपना पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल पर लगा दिया है. इसके लिए कर्ज चुकाने से लेकर लागत में कैश बचाने तक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. शेयरों में आई सुमानी के चलते हुए नुकसान के बाद Adani Group ने अब अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट (Revenue Growth Target) को 40 फीसदी से घटाकर करीब आधा कर दिया है.

15-20% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान!

बीते महीने 24 जनवरी को पब्लिश हुई अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Report) का ऐसा तत्काल असर अडानी ग्रुप पर देखने को मिला कि अब तक उसे हर रोज बड़ा घाटा झेलना पड़ रहा है. 88 गंभीर सवालों को उठाने वाली ये रिपोर्ट जारी होने के बाद से अब तक समूह का मार्केट कैप (Adani Group Market Cap) 117 अरब डॉलर से ज्यादा गिर चुका है.

शेयरों में आई जोरदार गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ (Gautam Adani Net Worth) बुरी तरह प्रभावित हुई और दुनिया की अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से वे एक दम खिसककर टॉप-20 से भी बाहर हो गए. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक,अडानी ग्रुप अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को पूर्व अनुमान 40 फीसदी से घटाकर 15 से 20 फीसदी कर सकता है.

गिरवी शेयरों को छुड़ाने का प्लान

हिंडनबर्ग के भंवर से बाहर निकलने के लिए अडानी ग्रुप ने जो प्लानिंग की है. उसमें कर्ज के भुगतान, कैश बचाने, कैपिटल एक्सपेंडीचर प्लान में कटौती और गिरवी रखे शेयरों का छुड़ाना भी शामिल है. रिपोर्ट की मानें तो अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है. जिन कंपनियों के शेयर गिरवी हैं, उनमें Adani Ports, Adani Transmission और Adani Green Energy शामिल हैं.

हिंडनबर्ग के कानूनी लड़ाई को तैयार

Hindenburg के बुरे असर के चलते हुए नुकसान से उबरने के लिए अब अडानी ग्रुप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को फिर से दुरुस्त करने की कोशिशों में लगा हुआ है. रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से घिरे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का Adani Group एक सामान्य ऑडिट करने के लिए 'बिग फोर' (Deloitte, EY, KPMG और PwC) अकाउंटिंग फर्मों में से एक को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा ग्रुप ने शॉर्ट सेलर फर्म के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका की दिग्गज लॉ फर्म वॉचटेल (Wachtell) को चुन लिया है.

सोमवार को भी शेयरों में गिरावट जारी

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. सुबह मार्केट खुलने के बाद 9.30 बजे तक Adani Power Ltd के स्टॉक 4.99 फीसदी गिरकर 156.00 रुपये, Adani Wilmar Ltd के शेयर 1.48 फीसदी गिरावट के साथ 429.45 रुपये, Adani Green Energy Ltd के शेयर 5 फीसदी फिसलकर 688.05 रुपये, Adani Total Gas Ltd के शेयर 5 फीसदी टूटकर 1,192.65 रुपये, Adani Transmission Ltd के स्टॉक्स 5 फीसदी गिरकर 1,127.35 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

इसके अलावा Ambuja Cements Ltd और ACC Ltd के शेयर भी लाल निशान पर खुलकर क्रमश: 360.65 और 1,870.00 रुपये के लेवर पर कारोबार कर रहे थे. इस बीच Adani Enterprises Ltd के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1,845.75 रुपये और Adani Ports and Special Economic Zone के शेयर 583.25 रुपये पर थे.