ये कैसी 25 कारोबारियों की लिस्‍ट? सिर्फ एक इंडियन फैमिली, इतना बड़ा है उनका बिजनेस

ब्‍लूमबर्ग ने टॉप 25 दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्‍ट जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ एक भारतीय परिवारों का नाम शामिल है. इनके पास 105.6 अरब डॉलर की वेल्‍थ है.

Walmart ऑपरेट करने वाली वॉल्‍टंस फैमिली लिस्‍ट में टॉप पर. (Photo: File/ITG)
ब्‍लूमबर्ग ने दुनिया के टॉप 25 सबसे अमीर फैमिली की लिस्‍ट जारी की है, जिसमें सिर्फ एक भारतीय फैमिली का नाम शामिल है. अमीरों की इस लिस्‍ट में सिर्फ 8 परिवारों की संपत्ति ही 100 अरब डॉलर से ज्‍यादा है.  आइए जानते हैं इसमें कौन-कौन शामिल हैं.

इस लिस्‍ट में सबसे पहला नाम वॉल्‍टंस फैमिली का है. यह फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी Walmart का मालिकाना हक रखती है. यह कंपनी 1950 में अरकांसस शहर के बेन्‍टोविले से एक छोटे से स्‍टोर से शुरू हुई थी और अब इसने दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है. वॉल्‍टंस परिवार के पास आज करीब 513.4 अरब डॉलर (करीब 46 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है. 

दूसरे नंबर पर अबु धाबी पर शासन चलाने वाली अल नाहयान फैमिली है. इस परिवार के पास UAE के अधिकांश ऑयल रिजर्व हैं. इस फैमिली के लीडर देश के राष्‍ट्रपति शेख मोहम्‍मद बिन जायद अल नाहयान हैं. इस फैमिली की कुल संपत्ति 335.9 अरब डॉलर है. 

तीसरे नंबर पर सऊदी अरब का शाही अल सऊद फैमली है. इनके पास कुल संपत्ति 213.6 अरब डॉलर है. इस फैमिली के पास ज्‍यादा तेल रिजर्व है, जिसमें सऊदी अरामको जैसी बड़ी कंपनी शामिल है. यह इस फैमिली की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. इस फैमिली के मुखिया और सऊदी के क्राउन प्र‍िंस मोहम्‍मद बिन सलमान ने देशभर में लग्‍जरी होटल और दूसर बिजनेस की चेन भी शुरू की है. 

चौथे और पांचवे स्‍थान पर ये फैमिली
कतर के शाही फैमिली अल थानीज इस लिस्‍ट में चौथे स्‍थान पर हैं, जिनके पास 199.5 अरब डॉलर की संपत्ति है. इनका बिजनेस लग्‍जरी गुड्स, प्राइवेट बैंकिंग और रियल एस्‍टेट में काफी तेजी से फैल रहा है. वहीं पांचवें नंबर पर हरमेज फैमिली का नाम है. हरमेज फैमिली के पास 184.5 अरब डॉलर की वेल्थ है. यह परिवार लग्‍जरी ब्रांड के हैंडबैग और क्राफ्ट बनाने के बिजनेस में काम कर रही है. 

बिजनेस केमिकल से लेकर तेल और पेपर का कारोबार करने वाली कोच फैमिली का ब्‍लूमबर्ग की इस लिस्‍ट में 6वें नंबर पर नाम है. इनके पास 150.5 अरब डॉलर की संपत्ति है . 

भारत के इकलौती फैमिली का नाम
रिच फैमिली की इस लिस्ट में भारत से सिर्फ अंबानी परिवार को रखा गया है. अंबानी फैमिली की कुल वेल्‍थ 105.6 अरब डॉलर है और यह 8वें पायदान पर हैं. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार को तेल रिफाइनिंग के साथ, टेलीकम्‍युनिकेशंस, रिटेल और एनर्जी सेक्‍टर तक फैलाया है. 

