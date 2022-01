भारतीयों की इस अदा पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा, वायरल हो रहा ये ट्वीट

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर ट्विटर पर कई फनी चीजें शेयर करते रहते हैं. यंग जेनरेशन के बीच उनकी अच्छी पकड़ है और सोशल मीडिया पर लोग उनकी हाजिर जवाबी के कायल है. हाल ही में उनका एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग इस पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

‘कोरोना वायरस का वर्ल्ड कप’

आनंद महिंद्रा ने हाल में ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है. इसमें कोरोना वायरस के नए-नए वैरिएंट्स को लेकर फनी कमेंट किया गया है. इसमें एक यूजर ने लिखा है कि हर देश कोरोना वायरस का अपना वैरिएंट निकाल लो, साल के अंत में कोरोना वायरस वर्ल्ड कप रख लेंगे.

इसके लिए आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. साथ ही उन्होंने फनी स्माइली और साथ में #IndianHumour लिखा है. आनंद महिंद्रा ने ये भी बताया कि उन्हें ये फोटो Signal पर मिली है.

वायरल ट्वीट पर कुछ लोग कर रहे ट्रोल

आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग इसके जवाब में काफी फनी ट्वीट्स भी कर रहे हैं.

वहीं ट्वीट में कही गई ‘कोरोना वायरस का वर्ल्डकप’ वाली बात को लेकर ‘पकचिकपक राजा बाबू’ नाम के ट्विटर यूजर का दावा है कि ये उनका ओरिजनल ट्वीट है.

हालांकि कोरोना वायरस को लेकर आनंद महिंद्रा ने ये फनी ट्वीट शेयर किया है. लेकिन इससे पहले अपने न्यू इयर विश में वो जल्द ही दुनिया से कोरोना वायरस खत्म होने की कामना जता चुके हैं.

Just one video captures all my hopes for the New Year.Sinchi, an Andean condor, was released in the Peruvian mountains after recovering from severe poisoning. Covid poisoned the world. May we find our collective wings in ‘22. Happy New Year to you all. pic.twitter.com/g7OEIfFDId