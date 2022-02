इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा पर खुला ‘कैफे’, Anand Mahindra बोले कमाल का ‘बिजनेस आइडिया’!

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में खुले एक ‘कैफे’ की फोटो शेयर की हैं. उन्हें ये बिजनेस आइडिया तो कमाल लगा ही है. साथ ही इसे पसंद करने की उनके पास एक और खास वजह है.

हैदराबाद में है ये ‘मोबाइल कॉफी शॉप’

आनंद महिंद्रा के ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) से पता चलता है कि ये चलती-फिरती कॉफी शॉप हैदराबाद में बास्क एसोसिएट्स ने खोली है. कंपनी ने 5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को कॉफी शॉप में कन्वर्ट किया है. कंपनी ‘Coffee On The Go' ब्रांड नाम से ये कारोबार करती है.

खुश होने की बड़ी वजह

इस कॉफी शॉप के आइडिया को जहां आनंद महिंद्रा ने ‘Enterprising' करार दिया. वहीं उनके खुश होने की एक और बड़ी वजह इस काम के लिए उनकी कंपनी के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा Treo Zor को चुना जाना है.

ऑटोरिक्शा में खुला कैफे

पर्यावरण अनुकूल है ये कॉफी शॉप

इस कॉफी शॉप के बारे में महिंद्रा ने लिखा है कि ये पूरी तरह से शून्य प्रदूषण करने वाली कॉफी शॉप है, क्योंकि इस दुकान पर जैविक कॉफी कप का इस्तेमाल किया गया है. कम से कम प्लास्टिक लगाई गई है और बचा हुआ कॉफी पाउडर खाद के तौर पर उपयोग होता है. वहीं इलेक्ट्रिक वाहन की वजह से ये प्रदूषण भी नहीं करता.

Mahindra Electric के इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर Treo की लॉन्च के बाद से अब तक 13,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. कंपनी का दावा है कि इस ऑटो रिक्शा की मेंटिनेंस कॉस्ट करीब 50 पैसे प्रति किमी आती है. वहीं 5 साल में ये ऑटो रिक्शा मालिक के 2 लाख रुपये की बचत करता है. Mahindra Treo में वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ बैटरी पैक है. इसकी 8kW की बैटरी IP65 रेटेड है. ये 42 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. Treo को 16A सॉकेट का इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकता है. अभी ये ऑटो फिक्स बैटरी के साथ आता है, लेकिन कंपनी इसके स्वैप करने वाले बैटरी वर्जन पर काम कर रही है.

