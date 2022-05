Anand Mahindra से पूछा ऐसा सवाल, कहा- बता दिया तो मुझे ही कंपनी से निकाल देंगे

आनंद महिंद्रा को भी अपनी नौकरी गंवाने का डर हो सकता है, ये आज उनके एक ट्वीट से पता चला. उनसे एक यूजर ने ऐसा सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 'अगर मैंने बता दिया तो मुझे ही नौकरी से निकाल देंगे.'

ये पूरा किस्सा जुड़ा नई Mahindra Scorpio की लॉन्चिंग से. ट्विटर पर एक यूजर ने आनंद महिंद्रा से कहा, ' सर प्लीज मुझे बता दीजिए कि किस तारीख को स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है. मुझे इसका इंतजार है.'

इस ट्वीट को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने अपने जवाब में लिखा, 'श्श्श्श्.... अगर मैंने तुम्हें बता (New Scorpio Luanch Date) दिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे. लेकिन अभी मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं जितना तुम...'

Sshhhh. If I tell you, I’ll be fired… But I can say this much..I’m as excited as you are… https://t.co/6EnseHYZDE