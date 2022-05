किराना मार्केट में Amul की बड़ी एंट्री, लॉन्च किया ऑर्गेनिक आटा, जल्द आएंगे ये प्रोडक्ट्स भी

दूध, मक्खन और आइसक्रीम जैसे कई डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली Amul ने किराना मार्केट में बड़ी एंट्री मारी है. हालांकि अभी अमूल का प्लान ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट कैटेगरी में ही रहने का है. इसके लिए कंपनी ने अपने अमूल ब्रांड के तहत ही ऑर्गेनिक आटा को लॉन्च (Amul Organic Atta Launch) किया है. जल्द कंपनी इस सेगमेंट में कई और प्रोडक्ट भी उतारेगी.

ट्विटर पर शेयर की डिटेल

गुजरात को-ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) देश और दुनिया में अपने डेयरी उत्पाद को Amul ब्रांड नाम से बेचती है. Amul एशिया के सुपर ब्रांड में शुमार है और इसलिए कंपनी ने अमूल ब्रांड के तहत ही ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया है. अमूल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. अमूल ने लिखा है- गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की सलाह पर कंपनी ने अमूल ऑर्गेनिक गेहूं आटा लॉन्च किया है. इसके अलावा कंपनी किसानों को सस्ते में परीक्षण सुविधा देने के लिए देशभर में 5 जैविक परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रहा है.

On advice of Shri @amitshah, HM & Co-op Minister #Amul launched its 1st organic product, Amul Organic Wheat Atta by Chairman - Amul Dairy, Sh Ramsinh and BOD. Amul is also setting up 5 organic testing labs to provide affordable testing for farmers. @PMOIndia @CMOGuj @rssamul pic.twitter.com/hpKLJGRGkY