धड़ाधड़ ऐलान, कल माइक्रोसॉफ्ट... आज Amazon, भारत के लिए Good News

दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों (Top-10 Billionaires) में शामिल जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में बड़ा निवेश करने वाली है. कंपनी की ओर से इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले पांच साल में यानी 2030 तक Amazon देश में 35 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश करेगी. ग्लोबल मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटीशन के बीच विदेशी कंपनी ने भारत पर भरोसा दिखाया है.

अमेजन ने अपने इंडिया प्लान (Amazon India Plan) का ऐलान बुधवार 10 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण के दौरान किया. भारत में इस बड़े निवेश की घोषणा कंपनी द्वारा एडवाजरी फर्म कीस्टोन स्ट्रेटेजी द्वारा जारी इकोनॉमिक इफेक्ट की रिपोर्ट के साथ की गई. इससे देश की डिजिटल इकोनॉमी, AI आधारित चेंज के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जो अगले एक दशक में निवेश के लिए ग्रोथ इंजन साबित होंगे.

10 लाख नौकरियां होंगी तैयार

अमेज़न की ओर से कहा गया है कि उसने भारत में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसमें सप्लाई सेंटर, लॉजिस्टिक नेटवर्क, डेटा सेंटर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्लेटफॉर्म शामिल हैं. Amazon की योजना साल 2030 तक प्रत्यक् और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10 लाख नौकरियां तैयार करना है. कंपनी के मुताबिक, ये बिजनेस डेवलपमेंट, सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क ग्रोथ और पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में बढ़ती डिमांड के कारण पैदा होंगे.

Microsoft ने भी किया है ऐलान

न सिर्फ अमेजन, बल्कि दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों के लिए भारत निवेश का सबसे अच्छा ठिकाना बन रहा है. बीते कारोबारी दिन मंगलार को माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्‍य नडेला (Satya Nadela) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredra Modi) से मुलाकात के बाद भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया था. माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 अरब डॉलर (करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश करेगी, जो एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अबतक का सबसे बड़ा निवेश है.

अमेजन 15 साल से कर रही निवेश

अमेजन इमर्जिंग मार्केट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने कहा कि भारत में कंपनी की वृद्धि देश की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़ी रही है. उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों में हमने 40 अरब डॉलर का निवेश करके भारत में छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट किया है. जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं और 'Made In India' को ग्लोबली पहचान मिली है. अमेजन का लक्ष्य भारत से होने वाले कुल ई-कॉमर्स निर्यात को वर्तमान 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक चार गुना यानी 80 अरब डॉलर तक पहुंचाना है.

