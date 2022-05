Adani Wilmar और Power के शेयरों में जोरदार गिरावट, बाकी कंपनियों का भी बुरा हाल

Adani Group Stocks: दुनिया भर के शेयर बाजारों के ऊपर मंदी की आशंका का बुरा असर हो रहा है. भारत जैसे उभरते बाजारों को तो भारी स्तर पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली से जूझना पड़ रहा है. शेयर बाजार की इस चाल से अडानी ग्रुप के मल्टीबैगर स्टॉक्स भी नहीं बच पाए हैं. मार्केट को आउटपरफॉर्म करने वाले अडानी विल्मर (Adani Wilmar) और अडानी पावर (Adani Power) के शेयर भी लोअर सर्किट की चपेट में जाने लगे हैं. इसके अलावा आज अडानी ट्रांसमिशन पर भी लोअर सर्किट लगा है. अडानी समूह का सिर्फ एक शेयर 'अडानी ग्रीन' ही मामूली मजबूती में है.

लगातार सात सेशन चढ़ने के बाद आई गिरावट

इसी साल फरवरी में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद अडानी समूह (Adani Group) की कंपनी अडानी विल्मर (Adani Wilmar) का स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए मल्टीबैगर (Multibagger Stock) रिटर्न देने वाला साबित हो रहा था. हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस शेयर पर भी गिरावट का ग्रहण लगने लगा है. ऑल टाइम हाई (All Time High) छूने के बाद से इस स्टॉक में लगातार बिकवाली हो रही है. कई दिनों लगातार नुकसान के बाद इस स्टॉक में तेजी का दौर वापस लौटा था और यह सात सेशन में बढ़त में रहा था. हालांकि बीते दो दिनों से फिर इसपर लोअर सर्किट लग रहा है. आज यह 4.99 फीसदी गिरकर 664.95 रुपये पर रहा.

अडानी पावर पर भी लग गया लोअर सर्किट

ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी समूह के इस स्टॉक को अपने ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया है. उसके बाद लगातार सात सेशन में इसका भाव 35 फीसदी चढ़ा. यानी सोमवार के कारोबार में लगातार सातवां ऐसा सेशन रहा, जब अडानी पावर के स्टॉक पर अपर सर्किट लगा. उस रोज के कारोबार में यह 4.98 फीसदी की बढ़त के साथ 327.5 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ. इसके बाद यह भी लोअर सर्किट की चपेट में आ गया. हालांकि बाद में इसमें सुधार आई और यह 3.05 फीसदी गिरकर 301.65 रुपये पर आ गया.

अडानी के इन शेयरों में भी बड़ी गिरावट

अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) का स्टॉक भी आज बड़ी गिरावट का शिकार हुआ. बीएसई पर यह 4.92 फीसदी गिरकर 2,089.45 रुपये पर रहा. इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) का स्टॉक 4.30 फीसदी गिरकर 2,067.40 रुपये पर आ गया. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (Adani Ports And Special Economic Zone Ltd) के स्टॉक के भाव में 5.77 फीसदी की गिरावट आई और यह 708.45 रुपये पर बंद हुआ. अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) का स्टॉक बीएसई पर 5.11 फीसदी गिरकर 2,214.40 रुपये पर बंद हुआ.

अडानी का सिर्फ ये शेयर रहा ग्रीन जोन में

आज अडानी समूह के सात शेयरों में सिर्फ एक में ही तेजी रही. एमकैप के लिहाज से समूह की सबसे बड़ी कपंनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर आज बीएसई पर 2.29 फीसदी मजबूत होकर 2,187.05 रुपये पर रहा. अभी इसका एमकैप 3,46,435.82 करोड़ रुपये है.