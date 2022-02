Budget 2022: वर्ल्ड क्लास तकनीक से तैयार होंगे रेल नेटवर्क, कनेक्टिविटी के लिए बजट में बड़े ऐलान

PM Gati Shakti, Rail Budget 2022 Updates: केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट में रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. व‍ित्‍त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड क्लास तकनीक कवच ​​(KAWACH) के तहत 2,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा.

अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा. व‍ित्‍त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा. इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा.

400 new generation Vande Bharat trains with better energy efficiency & passenger riding experience will be manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti Cargo terminals to be developed during next 3 years FM @nsitharaman #Budget2022#AatmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/teGa4KduZf