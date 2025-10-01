नशे की हालत में पहले पत्नी को गला रेतकर मार डाला, फिर खुद खा लिया जहर... सीतामढ़ी में खौफनाक कांड

बिहार के सीतामढ़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामला रीगा थाना क्षेत्र के पकड़ी बसतपुर गांव का है. यहां शराबी पति ने पहले अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान जय कुमार राम के रूप में हुई है. उसने धारदार हथियार (दबिया) से पहले पत्नी का गला रेता और फिर जहर खा लिया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तुरंत रीगा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया.

पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच और ग्रामीणों के बयान के अनुसार जय कुमार राम शराब के नशे का आदी था. अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था. बीती रात झगड़े के बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी मौत को गले लगा लिया. हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार दबिया को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

मृतका के पिता राम आधार राम ने बताया कि शादी वर्ष 2020-21 में हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चलता रहा. जय कुमार राम नशेड़ी था, जिसकी वजह से अक्सर दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था. इस बीच जय कुमार बाहर कमाने चला गया था. अभी 20 दिन पहले वह बाहर से आया था. बीती रात लगभग 2 बजे मृतक की भाभी ने हम लोगों को फोन पर इस घटना की जानकारी दी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

