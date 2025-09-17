scorecardresearch
 

बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव... CSP संचालक को मारी गोली, 4 लाख रुपये लूटकर हो गए फरार

बिहार के सीतामढ़ी जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. यहां बाइक सवार चार बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया. गंभीर हालत में सीएसपी संचालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. घटना को लेकर जांच चल रही है.

सीतामढ़ी में शख्स को बदमाशों ने मारी गोली. (Photo: Screengrab)
बिहार के सीतामढ़ी में बड़ी घटना सामने आई है. यहां बाइक सवार बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी और 4 लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. आसपास के लोगों ने सीएसपी संचालक को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है. वहीं पुलिस इस वारदात को लेकर पड़ताल में जुट गई है.

ये वारदात परिहार थाना क्षेत्र की है. यहां दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने सीएसपी संचालक उत्तम कुमार को निशाना बनाया. बदमाशों ने सुतिहारा और बारा गांव के बीच बने पुल पर CSP संचालक पर हमला किया. उत्तम कुमार परिहार थाना क्षेत्र के बारा गांव के रहने वाले हैं और CSP ऑपरेट करते हैं. रोजाना की तरह काम से लौट रहे थे. तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. बदमाशों से बचने के लिए उत्तम कुमार एक घर में घुस गए, लेकिन बदमाश उनका पीछा करते हुए अंदर तक पहुंच गए और उन पर फायरिंग कर दी.

फायरिंग में उत्तम कुमार को दो गोलियां लगीं. इस दौरान बदमाश चार लाख रुपये से भरा बैग और सीएसपी संचालक का मोबाइल लेकर फरार हो गए. घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल घायल का इलाज सीतामढ़ी के प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूरी वारदात को दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया. सूचना के बाद सीतामढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

