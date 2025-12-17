scorecardresearch
 
बिहार के इस क्रिकेटर पर KKR ने लगाई 1 करोड़ की बोली, झूम उठा पूरा गांव

रोहतास के सासाराम निवासी भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक करोड़ रुपये में खरीदा है. इस खबर से उनके गांव में खुशी है. आकाशदीप इन दिनों गांव में ही हैं और सादा जीवन जीते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं.

भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप (Photo: Ranjan Kumar/ITG)
बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से ताल्लुक रखने वाले भारतीय क्रिकेटर Akash Deep को Kolkata Knight Riders ने एक करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है. इस खबर के सामने आते ही रोहतास जिले और उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आकाशदीप मूल रूप से सासाराम के पास स्थित एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वे पिछले दो से तीन दिनों से अपने गांव में ही समय बिता रहे हैं. गांव के लोग उन्हें अपने बीच देखकर बेहद खुश हैं. गांव में हर तरफ उनकी सफलता की चर्चा है.

आकाश दीप को केकेआर ने एक करोड़ में खरीदा

आकाशदीप का कहना है कि वे लगातार बंगाल की टीम से खेलते आए हैं. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम के साथ खेलना उनके लिए काफी खास रहेगा. उन्होंने कहा कि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि आईपीएल 2026 में KKR का प्रदर्शन शानदार रहेगा.

दो दिन पहले आकाशदीप का जन्मदिन भी था, जिसे उन्होंने अपने गांव में ही सादगी के साथ मनाया. गांव में वे एक सामान्य युवक की तरह घूमते नजर आए. लोग बताते हैं कि आकाशदीप बेहद सादा जीवन जीते हैं और किसी तरह का दिखावा पसंद नहीं करते.

आईपीएल 2026 में KKR के लिए खेलेंगे आकाश दीप 

आकाशदीप कहते हैं कि जब भी उन्हें क्रिकेट से समय मिलता है, वे सीधे अपने गांव आ जाते हैं. गांव का शांत और सादा जीवन उन्हें बहुत पसंद है. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे रोहतास जिले को गर्व महसूस हो रहा है. गांव के युवाओं के लिए आकाशदीप आज एक प्रेरणा बन गए हैं.


 

