महाराष्ट्र: शादी के लिए दबाव बनाने पर शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, फिर डेडबॉडी को पेट्रोल डालकर जलाया

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ से एक शादीशुदा प्रेमिका की उसके प्रेमी द्वारा गला घोंटकर हत्या करने की घटना सामने आई है. इस मामले में वाकड पुलिस ने आरोपी अनिकेत महादेव कांबले को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि रानी विशाल गायकवाड़ बार-बार अनिकेत पर साथ रहने और शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी दबाव से तंग आकर अनिकेत ने प्लान बनाकर रानी गायकवाड़ की हत्या कर दी.

गांव लेकर जाने के बहाने कर दी हत्या

26 नवंबर को अनिकेत कांबले ने अपनी प्रेमिका रानी विशाल गायकवाड़ को फोन करके घूमने चलने के लिए कहा. जब वे कार में जा रहे थे, तो उनमें फिर से साथ रहने और शादी करने को लेकर बहस हो गई. पहले से प्लान बना चुके अनिकेत ने कहा कि मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा और कार धाराशिव जिले की तरफ मोड़ दी.

जैसे ही कार ढोकी गांव के पास आई तो अनिकेत के मन में पक रहे प्लान के मुताबिक कार को सड़क के किनारे ले जाया गया. इस वक्त रानी सो रही थी. ऐसे में अनिकेत ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला. इसके बाद उसने रानी के सिर पर लोहे की रॉड से वार भी किया. इसके बाद अनिकेत ने लाश को वहीं फेंक दिया. सबूत मिटाने के लिए, उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर जला भी दिया.

पूछताछ करने पर कबूल किया जुर्म

26 नवंबर को वाकड पुलिस स्टेशन में रानी विशाल गायकवाड़ के घर से लापता होने की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामला गंभीर होने के कारण वाकड पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. इसी बीच रानी गायकवाड़ के मोबाइल नंबर का टेक्निकल एनालिसिस करने पर पता चला कि उसकी अनिकेत कांबले से बार-बार बात हुई थी. इसके अनुसार, पुलिस ने अनिकेत कांबले को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया.

अनिकेत, जिसने पहले पुलिस को गुमराह किया था, ने सबूत दिखाते ही अपना जुर्म कबूल कर लिया. रानी विशाल गायकवाड़ और अनिकेत कांबले दोनों शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन रानी गायकवाड़ के घर वालों को अवैध संबंध के बारे में पता नहीं था.

